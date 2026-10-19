Çiftte cinayette 6 sanık hakkında karar - Son Dakika
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Çiftte cinayette 6 sanık hakkında karar

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Çiftte cinayette 6 sanık hakkında karar
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde iftar saatinde husumetlilerinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 gencin davasında karar çıktı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iftar saatinde husumetlilerinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 gencin davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, 3 sanığı her iki maktule yönelik kasten öldürme suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, cinayetlere yardım ettikleri gerekçesiyle 2 çocuk sanığa da her bir maktul yönünden ayrı ayrı 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Sanıklardan Ömer Yasin K. ise beraat etti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumetlilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek cinayetine ilişkin davanın karar duruşması, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada "kasten öldürme" suçundan yargılanan 6 sanık, maktul aileleri ve avukatları ile sanık avukatları hazır bulundu. Maktul yakınları, suçluların en ağır cezayı almalarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıklar ile suça sürüklenen çocukların her bir maktule yönelik eylemleri nedeniyle "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca, sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

"Kendimi savunmak için ateş ettim"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ali Hamza K., "Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Olay günü ben kendimi savunmak için ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Maktuller piknik alanında bize saldırdılar. Biz Erikçe'den ayrıldıktan sonra evimize giderken maktuller evimizi bastılar. Çok pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

"Kimseyi öldürmedim"

Sanık Cuma K., "Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olay günü ben kimseyi öldürmedim. Zaten benim elimde silah veyahut bıçak da yoktu. Ben olay esnasında aracın arkasına saklandım. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi.

"Ben hiçbir suça karışmadım"

Sanık Ömer Yasin K., "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben hiçbir suça karışmadım. Biz maktullerin aracının önünü kesmedik. Maktuller hepimizi öldüreceklerdi. Olay sırasında ben korkup eve saklandım. Benim elimde silah yoktu. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

"2022 yılından beri maktulle aramızda husumet vardır"

Sanık Salman K., "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Maktul ile aramda 2022 yılından beri husumet vardır. Olay günü bize saldırdılar. Kendimi ve ailemi korumak için maktullere ateş ettim. Ben çocukları alıp babasına teslim etmeye gittim. Çocuklar ağlıyorlardı. Hamza'yı aradım. Maktuller Hamza'yı aradılar. Telefonu ben aldım. "Bu çocuklardan ne istiyorsunuz" dedim. Bana küfür etmeye başladılar. Maktuller ile küfürleştik. 'Çocukları teslim edeyim, ben sizi bulurum' dedim. Çocukları teslim etmeye gittim. Bu sırada maktuller geldiler. Pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

"İlk haksız hareket maktul tarafından gelmiştir"

Duruşmada savunma yapan sanık Cuma K. ve sanık Salman K.'nın müdafii Av. Ramazan Hakan Urul ise, "Mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Önceki savunmalarımızı tekrar ederiz. Dinlenen kamu tanıkları Enes'te silah olduğunu beyan etmişlerdir. Müvekkilim Cuma K.'nın olaya dahili söz konusu değildir. Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından tanzim edilen raporda kimin elinde atış artığı olduğu bellidir. Müvekkillerin 3 gün boyunca kaçmasının sebebi evlerinin basılmış olmasından dolayıdır. Sanıklar ve SSÇ'lerin olay mahallini olaydan sonra düzenledikleri hususu tamamen kurgudan ibarettir. Huzurda dinlenen güvenlik görevlisi tanık müvekkilin elinde bıçak veyahut silah bulunmadığını beyan etmiştir. Maktul tarafı tüm sanıklar ve SSÇ'lerin cezalandırılması için bu şekilde beyan vermektedirler. Maktul tarafı sanıklar ve SSÇ'lere ateş etmiştir ancak isabet etmemiştir. Müvekkiller haklarında mahkumiyet hükmü kurulacak olursa meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. İlk haksız hareket maktul tarafından gelmiştir. Öncelikle müvekkillerin ayrı ayrı beraatini ve tahliyesini, Mahkeme aksi kanaatte ise müvekkiller hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi.

Karar açıklandı

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Hamza K., Salman K. ve Cuma K. hakkında her bir maktule yönelik "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası öngören temel cezayı, haksız tahrik indirimi uygulayarak 15 yıl hapse düşürdü. Sanıklar hakkında ayrıca takdiri indirim uygulanarak her iki maktul yönünden ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. SSÇ sanıklar B.K. ve M.S.P. ise "kasten öldürme suçuna yardım etme" nedeniyle her bir maktul yönünden ayrı ayrı 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararda, çocuk sanıklar hakkında haksız tahrik, yaş küçüklüğü ve takdiri indirim hükümlerinin uygulandığı belirtildi. Çocuk sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Sanıklardan Ömer Yasin K. hakkında ise her iki maktule yönelik kasten öldürme suçundan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Olayın geçmişi

Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana gelmişti. İftar saatinde Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek'in (25) bulunduğu aracın önü, husumetli oldukları şahıslar tarafından kesilmişti. Araçtan inen ikili ile şahıslar arasında tartışma çıkmıştı. 3-4 kişi olduğu tahmin edilen şahıslar, Fatih Tekin ve Enes Şimşek'e pompalı tüfekle ateş etmişti. Vücuduna isabet eden saçmalarla Fatih Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Enes Şimşek de kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: İHA
ŞehitkamilGaziantepGüvenlik3. SayfaİftarSuçSon Dakika

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