Alanya’da çok amaçlı yaşam alanı’nın temeli atıldı - Son Dakika
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Alanya’da çok amaçlı yaşam alanı’nın temeli atıldı

Alanya’da çok amaçlı yaşam alanı’nın temeli atıldı
23.07.2026 15:22  Güncelleme: 15:39
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Alanya Belediyesi, Elikesik Mahallesi'nde düğün, nişan, toplantı ve iftar gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak, çocuk parkı, spor alanları ve kadın üretim bölümleri içeren çok amaçlı tesisin temelini attı.

Alanya Belediyesi tarafından Elikesik Mahallesi'nde düğün, nişan, kına, mahalle toplantıları ve iftar programları gibi sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak çok amaçlı tesisin temeli atıldı. Yaşam alanı olarak tasarlanan projede çocuk parkı, spor alanları ve kadınlar için üretim bölümleri de yer alacak.

Alanya Belediyesi, Elikesik Mahallesi'nin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu çok amaçlı sosyal tesis projesini hayata geçiriyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tesisin ilk temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Elikesik Mahalle Muhtarı İsmail Kızılışık ve mahalle sakinleri katıldı. Yapılan duanın ardından Nazmi Zavlak ile Muhtar İsmail Kızılışık'ın butona basmasıyla ilk beton dökümü gerçekleştirildi.

Her yaşa hitap eden bir yaşam alanı olacak

Toplam 250 metrekare kapalı, 300 metrekare açık alan olarak planlanan tesis; düğün, nişan, kına gecesi, mahalle toplantıları ve iftar programları başta olmak üzere birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapacak. Proje kapsamında ayrıca çocuk oyun parkı, gençler için spor alanları ve kadınların el emeği ürünlerini üretebileceği bölümler de oluşturulacak. Tesisin, mahalle sakinlerinin her yaştan faydalanabileceği bir yaşam alanı olması hedefleniyor.

"Başkanımız bize verdiği sözü tuttu"

Törende konuşan Elikesik Mahalle Muhtarı İsmail Kızılışık, Belediye Başkanı'nın seçim döneminde mahalleye verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, "Belediye Başkanımız seçim sürecinde bize söz vermişti ve bugün bu sözünü yerine getiriyor. Başta Belediye Başkanımıza olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle bugün bizleri yalnız bırakmayan mahalle halkımıza da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"En kısa sürede hizmete sunacağız"

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ise Elikesik Mahallesi'ne verilen sözleri tek tek yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Seçim öncesinde Belediye Başkanımızın Elikesik Mahallesi'ne verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 3 bin nüfusa sahip, 6 camisi ve 2 okulu bulunan mahallemize bu büyüklükte bir kapalı sosyal alan kazandırma sözü vermiştik. Ön hazırlıklarımızı tamamladık ve bugün temelini atıyoruz. 250 metrekare kapalı, 300 metrekare açık alanın yanı sıra düğün ve toplu organizasyonlara hizmet verecek bir kompleks oluşturuyoruz. Bunun yanında çocuklarımız için park, gençlerimiz için spor alanları ve kadınlarımızın el emeği ürünlerini üretebileceği bölümler de bu yaşam alanında yer alacak. Muhtarımız ve mahalle halkımızın desteğiyle çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mahallemize hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Alanya’da çok amaçlı yaşam alanı’nın temeli atıldı - Son Dakika

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