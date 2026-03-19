Simav Güney Beldesinde 750 kişilik gönül sofrası kuruldu

19.03.2026 13:13  Güncelleme: 13:14
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye tarafından düzenlenen 750 kişilik iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. İftar, ilahilerin okunması ve dualarla renklendi.

Güney Beldesi kapalı yemekhanesinde verilen iftar programı, ilahilerin okunmasıyla başladı. Okunan ezanın ardından katılımcılar hurma, çorba, tas kebabı, pirinç pilavı, ayran ve helva ile oruçlarını açtı. Daha sonra Mehmet Erdem hoca tarafından yemek duası yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Okumuş yaptığı açıklamada, düzenledikleri yaklaşık 750 kişilik iftar programında belde halkı ve dışarıdan gelen misafirlerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Okumuş, "Bu mübarek ay da geldi gidiyor. Rabbim tekrarına kavuştursun. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm gönüllülerimize, katkı sağlayan kurum ve kişilere şükranlarımızı sunarım. Rabbimiz birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

