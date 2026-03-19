Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kerkük'te İftar Sofrası Geleneği

19.03.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerkük Türkmenleri, ramazan boyunca iftar sofralarında aile buluşmalarını gelenekleştiriyor.

Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Kerkük kentinde, aileler ramazan ayı süresince iftar sofralarında bir araya geliyor. Türkmenler bu şekilde Anadolu esintisi olan "aile buluşması geleneğini" sürdürerek gelecek nesillere aktarıyor.

On bir ayın sultanı ramazan süresince hurma ve ramazan pidesinin eksik olmadığı Kerkük iftar sofralarında, mercimek ve tarhana çorbasının yanı sıra kara harman, büryani ve Kerkük dolması, bölge mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Kerküklü Vefa Hüseyin, iftarlardaki aile buluşmalarının Kerkük'te Türkmenlerlerin yüz yıllardır yaşattığı vazgeçilmez bir Anadolu geleneği olduğunu söyledi.

İftar sofrası buluşmasını "bereketli sofra" olarak nitelendiren Hüseyin, "Burası rızkı paylaşma sofrasıdır. Bu sofrada uzaklar yakın olur, bağlar güçlenir ve Allah'ın bize bahşettiği nimetler başkalarıyla paylaşılır." dedi.

İftar sofralarında buluşmayı bir ecdat geleneği olarak değerlendiren Hüseyin, daha önce baba evinde gördüğü ve yaşadığı bu geleneği şimdi kendi evinde de sürdürdüğünü ve gelececek nesillere aktardığını söyledi.

Çocukluğunda hep kalabalık iftar sofraları gördüğünü ifade eden Hüseyin, bu buluşmaların aile fertleri arasındaki küskünlük, kırgınlık ve dargınlıkları bitirmek için önemli fırsatı olduğuna dikkat çekti.

İftar sofralarının Kerkük Türkmen mutfağının çeşitli yemekleriyle donatıldığını hatırlatan Hüseyin, Türkmen kadınlarının özellikle ramazan ayında yemek yapma beceri ve marifetlerini keşfetme fırsatı olduğunu vurguladı.

Hüseyin, "Mercimek ve tarhana çorbasının yanında kara harman, büryani, Kerkük köftesi ve dolması sofraların vazgeçilmezidir." dedi.

-Gelenekleri yaşatmak yeni nesillere örnek olmaktır

Bugün iftar sofrasında kardeşleri ve kuzenleriyle bir araya geldiklerini bildiren Sevsen Abdulvahid ise, iftar sofralarında bir araya gelinerek hem geleneklerini yaşattıklarını hem de aile bağlarını güçlendirdiklerini söyledi.

Aile fertlerinin sofrada bir araya gelmesinin Türk aile ve sosyal hayatının önemli bir parçası olduğunu hatırlatan Abdulvahid, "Normal günlerde kolay kolay gerçekleşmeyen görüşme ve buluşmalar, ramazan ayında iftar ve sahurlarda kolay ve mümkün oluyor. Gelenekleri yaşatmak yeni nesillere güzel örnek olmaktır." dedi.

Türkmenlerin köklü geleneklerini yaşatarak bu topraklarda varlıklarını koruduklarını bildiren Abdulvahid, Türkmen gençliğinin de bu kazanımları yaşayarak sürdürmesi gerektiğini anlattı.

Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla aile fertleri arasında ciddi kopukluğun meydana geldiğini hatırlatan Abdulvahid, bu köklü gelenekleri yaşatmak gerektiğini söyledi.

İftar sofralarında buluşma geleneğinin bazen uzak akraba, komşu ve ihtiyaç sahiplerini de kapsayacak şekilde yapıldığına dikkat çeken Abdulvahid, her ailenin bir ay boyunca en az bir kez, uzak akraba ya da komşusuyla sofrasındaki yemeklerini paylaştığını anlattı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
Londra’da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda Londra'da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda
Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı Bu akşam herkes onu konuşacak Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı? Bu akşam herkes onu konuşacak

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:50
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:30:06. #7.12#
SON DAKİKA: Kerkük'te İftar Sofrası Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.