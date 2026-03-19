Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Uluslararası Öğrenciler İftar Sofralarında Buluştu

19.03.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 1700 uluslararası öğrenci, Ramazan boyunca iftar sofrasında kaynaştı.

Kayseri'de Medeniyetin Burçları Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde yürütülen Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında, ramazan ayı boyunca yaklaşık 1700 uluslararası öğrenci iftar sofralarında buluştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca düzenlenen aile iftarları, dernek merkezindeki buluşmalar ve toplu organizasyonlar çerçevesinde toplamda yaklaşık 1700 uluslararası öğrenciye iftar verildi.

Program kapsamında 70'i aşkın Kayserili aile, farklı ülkelerden gelen yaklaşık 700 öğrenciyi evlerinde misafir etti. Bunun yanı sıra dernek merkezinde her gün ortalama 50 öğrenciye iftar ikramında bulunuldu.

Ailelerin hazırladığı iftar sofralarında mantıdan yağlamaya, ev yemeklerinden geleneksel tatlılara kadar birçok yerel lezzet uluslararası öğrencilerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Ali Dursun, iftar sofralarının yalnızca bir organizasyon olmadığını belirterek, organizasyonun güçlü bir karşılık bulduğunu ifade etti.

Sofraların aslında bir medeniyetin yeniden hatırlanması olduğunu anlatan Dursun, şunları kaydetti:

"Kayseri'de biz Ramazan'ı sadece yaşamadık, paylaştık. Evler açıldı, gönüller açıldı, sofralar büyüdü. Filistin'den Endonezya'ya, Somali'den Azerbaycan'a kadar dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler aynı sofrada buluştu. Diller farklıydı ama dualar aynıydı. Bu yıl yaklaşık 1700 öğrenciye ulaştık. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu 70 aileyi 200-250 aileye çıkararak bu kardeşlik sofralarını Kayseri'nin bütün mahallelerine yaymak."

Öğrencilerden Afganistanlı Mohammad Ali Tawakoli ise hiç tanımadıkları ailelerin evine misafir olduklarını ve kendilerini evlerinde hisettiklerini belirtti.

Endonezyalı Muhammad Fathurrahman da Kayseri mutfağını ilk defa denediğini ifade etti.

İftar sofrasını paylaşan Doktor Bengü Karabıçak ise dünyanın farklı renklerinin aynı sofrada buluşmasının ramazana ayrı bir anlam kattığını bildirdi.

Programlara Orta Asya, Orta Doğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden ve Balkanlar'dan olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

Kayseri, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı Çığlıkları caddeyi inletti Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı! Çığlıkları caddeyi inletti
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti
Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler
Twitter’a beğenmeme butonu geliyor Twitter'a beğenmeme butonu geliyor

15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:34
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
13:29
İstanbul’a 3 uyarı birden Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
İstanbul'a 3 uyarı birden! Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
12:01
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 16:00:55. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.