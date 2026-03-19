Kayseri\'de Uluslararası Öğrenciler İftar Sofralarında Buluştu

Kayseri'de Medeniyetin Burçları Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde yürütülen Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında, ramazan ayı boyunca yaklaşık 1700 uluslararası öğrenci iftar sofralarında buluştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca düzenlenen aile iftarları, dernek merkezindeki buluşmalar ve toplu organizasyonlar çerçevesinde toplamda yaklaşık 1700 uluslararası öğrenciye iftar verildi.

Program kapsamında 70'i aşkın Kayserili aile, farklı ülkelerden gelen yaklaşık 700 öğrenciyi evlerinde misafir etti. Bunun yanı sıra dernek merkezinde her gün ortalama 50 öğrenciye iftar ikramında bulunuldu.

Ailelerin hazırladığı iftar sofralarında mantıdan yağlamaya, ev yemeklerinden geleneksel tatlılara kadar birçok yerel lezzet uluslararası öğrencilerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Ali Dursun, iftar sofralarının yalnızca bir organizasyon olmadığını belirterek, organizasyonun güçlü bir karşılık bulduğunu ifade etti.

Sofraların aslında bir medeniyetin yeniden hatırlanması olduğunu anlatan Dursun, şunları kaydetti:

"Kayseri'de biz Ramazan'ı sadece yaşamadık, paylaştık. Evler açıldı, gönüller açıldı, sofralar büyüdü. Filistin'den Endonezya'ya, Somali'den Azerbaycan'a kadar dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler aynı sofrada buluştu. Diller farklıydı ama dualar aynıydı. Bu yıl yaklaşık 1700 öğrenciye ulaştık. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu 70 aileyi 200-250 aileye çıkararak bu kardeşlik sofralarını Kayseri'nin bütün mahallelerine yaymak."

Öğrencilerden Afganistanlı Mohammad Ali Tawakoli ise hiç tanımadıkları ailelerin evine misafir olduklarını ve kendilerini evlerinde hisettiklerini belirtti.

Endonezyalı Muhammad Fathurrahman da Kayseri mutfağını ilk defa denediğini ifade etti.

İftar sofrasını paylaşan Doktor Bengü Karabıçak ise dünyanın farklı renklerinin aynı sofrada buluşmasının ramazana ayrı bir anlam kattığını bildirdi.

Programlara Orta Asya, Orta Doğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden ve Balkanlar'dan olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda öğrenci katıldı.