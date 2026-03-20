Ramazan İyilikleri Erzurum'da Yaşandı - Son Dakika
Ramazan İyilikleri Erzurum'da Yaşandı

Ramazan İyilikleri Erzurum\'da Yaşandı
20.03.2026 08:54
TDV Erzurum Kadın Kolları, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine iftar ve yardımlar düzenledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Şubesi ve ADRB'nin birlikte yürüttüğü Ramazan Ayı etkinliklerinde neredeyse çalınmadık kapı, iftarlarda gönlüne dokunulmadık kimse kalmadı.

Hastalardan, yetim çocuklara, yurtlardaki kimsesiz çocuklardan yabancı öğrencilere kadar geniş bir kitleyle temasa geçen TDV Erzurum Kadın Kolları üniversite öğrencilerini aile ortamlarında iftar yaptırdı.

Erzurum İl Müftülüğü yapılan bütün faaliyetlerde öncülük ederken TDV Kadın Kolları Erzurum Şubesi neredeyse her üç günde bir faaliyete imza atarak gönüllere seslendi. Şube temsilcileri, Emrah Satıcı ile TDV Kadın Kolları İl Temsilcisi Kadriye Bilici ve ADRB temsilcisi Cansefa Balcı, İlçe Temsilcileri Zübeyde Kaya, Nalan Öztürk, Fatma Betül Köknar'ın İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Müftü Yardımcısı Özlem Gülbe'nin öncülüğünde yürüttükleri çalışmalar bayramın 1.günü de hastanelerdeki ziyaretlerle devam etti.

Ramazan'ın ikinci günü; "İyilik Sofraları: Talebeye Ana Kucağı, Gönüllere Vefa" programı ile yola çıkan TDV Erzurum Kadın Kolları, Ramazan'ın bereketi, TDV Erzurum Kadın Kolları gönüllülerinin evlerinde ve vakıf kurslarında 250 üniversite öğrenciyi, "Evim Evindir" diyen dadaş hanımların sofralarına konuk etti.

Hafız öğrenciler bu mübarek ayda baş tacı edildi, devletin şefkat kanatları altındaki Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için iki ayrı temalı iftar organize edildi. Yetim çocuklar ve kıymetli aileleri için özel bir iftar yemeği tertip edilerek onların yanında olundu.

200 çocuk giydirildi, koliler dağıtıldı

Projenin devamında sahada olan TDV Kadın Kolları, tam 200 yetim ve ihtiyaç sahibini mağazalarda ağırladı. Ayakkabıdan elbiseye kadar her detayları özenle seçilen kıyafetlerle, 200 minik yüreğin bayram neşesi sağlandı.

"Beklenen Sensin" projesiyle ekipler durmaksızın sahada çalıştı. Hazırlanan yüzlerce Ramazan İyilik Kolisi, mahalle mahalle, sokak sokak gezilerek ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına bizzat teslim edildi.

Yabancı ülke öğrencilerine iftar

Erzurum'daki üniversitelerde okuyan dünyanın dört bir yanından gelen Misafir (Uluslararası) Öğrencilere yönelik kapsamlı bir iftar programı düzenlendi. Gurbetteki gençlere TDV'nin vefa eli uzatıldı.

4-6 yaş çocuklardan yardım kolileri

TDV Erzurum Kadın Kolları öncülüğünde, 4-6 yaş Kur'an kurslardaki minik öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileler için kendi elleriyle yardım kolileri hazırladılar. Paylaşmanın güzelliğini daha o yaşlarda yaşayarak öğrendiler.

Değişik fakültelerden öğrencilerle itikaf

Ramazan'ın son on gününde TDV Erzurum Kadın Kolları koordinesinde düzenlenen İtikaf programına, üniversite öğrencisi gençler katılarak bu kadim ibadeti ihya ettiler. Gençlerin manevi dünyasını zenginleştiren bu süreçte, vakıf tarafından sağlanan iftarlıklar iftar edildi.

Bayramın ilk günü hasta çocuklara bayram hediyesi

Bayramın ilk günü, Erzurum'da bulunan Şehir Hastanesi ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen Hastane Ziyaretleri ile hastalarımıza moral verilirken, tedavi gören çocuklarımıza bayram harçlıkları ve hediyeler takdim edildi. Bayram neşesi Erzurum'un her kesimine ulaştırıldı. - ERZURUM

Son Dakika Yerel Ramazan İyilikleri Erzurum'da Yaşandı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 08:54:58.
SON DAKİKA: Ramazan İyilikleri Erzurum'da Yaşandı - Son Dakika
