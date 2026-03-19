AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Çocuk gülerse dünya güler" iftar programına katıldı

19.03.2026 22:10
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu ramazanda da 1 milyon haneyi ziyaretimizi yaparak iftar sofralarımızı kurduk. Gönül sofralarında toplumun her kesimiyle, şehit yakınlarımızla, gazilerimizle, engelli ailelerimizle, ihtiyaç sahibi ailelerimizle, sporcu çocuklarımızla, evlatlarımızla bir araya geldik." dedi.

Kaya, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi'ndeki iftar çadırında düzenlenen "Çocuk gülerse dünya güler" iftar programında çocuklar ve ailelerle bir araya geldi.

Kaya, iftara katılan aileler ve çocuklarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda konuşan Kaya, ramazan ayının ilk günlerinde düzenlenen "Yeni Evim, İlk İftarım" programında, deprem sonrası evlerini kaybeden ailelerle bir araya gelerek, depremzedeleri yeni evlerindeki ilk iftar sofralarında yalnız bırakmadıklarını söyledi.

AK Parti'nin seçimden seçime milletin kapısını çalan bir hareket olmadığını vurgulayan Kaya, "Biz her zaman milletimizle gönül köprülerimizi en sağlam tutmanın derdi içinde olduk. Bu ramazanda da 1 milyon haneyi ziyaretimizi yaparak iftar sofralarımızı kurduk. Gönül sofralarında toplumun her kesimiyle, şehit yakınlarımızla, gazilerimizle, engelli ailelerimizle, ihtiyaç sahibi ailelerimizle, sporcu çocuklarımızla, evlatlarımızla bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Yetim çocuklara yönelik çalışmalara değinen Kaya, "AK Parti için vazgeçilmez olan yetim evlatlarımıza bayramlık hediyelerimizi ulaştırdık. Bugün 81 ilde 100 bin evladımıza bayramlıklarını ulaştırmanın mutluluğunu, gururunu, heyecanını yaşıyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ta değerli il başkanımız, bağışçılarımızla birlikte, milletvekillerimizle birlikte 750 evladımıza bayramlıklarını verdik, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik." dedi.

Kaya, ramazan boyunca "Bir çocuk gülerse dünya bin güler" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Evlatlarımızın yüzü gülüyor. İnşallah bayramı yeni bayramlıklarıyla mutlu bir şekilde aileleriyle huzurla geçirsinler. Tüm Türkiye'nin bu anlamda bayramını kutluyorum. Rabbim bizi sağlıkla nice bayramlara hep birlikte huzur içerisinde kavuştursun." ifadelerini kullandı.

İslam coğrafyasında yaşanan gelişmelere de değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında özellikle kutsal günlerde Gazze'de maalesef İsrail'in saldırıları devam etti. Oradaki evlatlarımız maalesef hala çok büyük zorluk içinde saldırılar altında. Gazze'deki soykırımın üstüne bir de İran, Beyrut ve Lübnan'a yapılan saldırılar nedeniyle İslam coğrafyası adeta ramazanı bombalar altında geçirdi. Ortadoğu'da Kuveyt, Katar, Bahreyn gibi ülkelerde bombalar ve füzeler patlıyor. Gerçekten İslam aleminin birlik, beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu günlerden geçiyoruz. Dünyanın huzura ihtiyacı var. Artık bu savaşların son bulmasını diliyoruz."

Kaya, ramazan boyunca yurt dışında da faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Bu ramazanda hem Gazze'de iftar sofraları kurduk, hem Suriye'de iftar sofraları kurduk. Suriye'de de 17 farklı bölgede AK Parti olarak iftar sofraları kurduk." dedi.

Programın ardından Kaya ve beraberindekiler, çocuklar ve ailelerle bayramlaşarak çocuklara bayramlık hediye etti.

Kaynak: AA

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti, Politika, İftar, Dünya, Çocuk, Son Dakika

