Güler: Türkiye'nin Hedefi Barış ve Güçlü Birlik
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güler: Türkiye'nin Hedefi Barış ve Güçlü Birlik

Güler: Türkiye'nin Hedefi Barış ve Güçlü Birlik
19.03.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Türkiye, böylesine ateş çemberine dönen bu ortamda savaşın genişlememesi ve diplomasinin yeniden işletilmesi için yoğun ve yapıcı çabalarını sürdürmektedir." dedi.

Güler, Hatay'daki Müze Otel'de düzenlenen "Şehit-Gazi Aileleri, Gaziler, Kanaat Önderleri, Sporcular, Öksüz-Yetim Çocuklar, Yaşlı ve Engelliler ile İftar Programı"na katıldı.

Programda konuşan Güler, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentteki yaraların hızlı şekilde sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Güler, Hatay'ın, tarihi ve kültürel zenginliklerine yakışır şekilde yeniden inşa edildiğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada Hatay'ın hafızası olan tarihi mimarisinin ayağa kalktığı ve eskisinden daha güvenli ve modern bir yerleşim merkezi hüviyetiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini memnuniyetle takip ediyoruz." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çok geniş alanda büyük başarıyla vazifesini sürdürdüğünü dile getiren Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle terörle mücadelede son yıllarda yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılmış, terör tehdidi sınırlarımızdan uzaklaştırılmıştır. Bu destansı başarının arkasında aziz şehitlerimizin fedakarlığı, kahraman gazilerimizin cesareti, yiğit Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığı, kahraman güvenlik güçlerimizin ve korucularımızın gayretleri ve elbette aziz milletimizin de desteği vardır."

"Hedefimiz kardeşliğin ve iç cephenin güçlü olduğu bir Türkiye"

Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelede sağlanan önemli seviyenin, Türkiye için yeni bir fırsat penceresi oluşturduğunu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin de bu tarihi zeminde yükseldiğini anlattı.

Türkiye'nin içeride birliğini sağlam tutması ve kardeşliğini daha da güçlendirmesinin tercih değil tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Güler, "Bu meselede devletimizin duruşu açıktır ve herhangi bir tereddüde yer yoktur. Şüphesiz bu süreçte atılan ve atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına kesinlikle leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna ve emeklerine asla zarar vermeyecek niteliktedir. Hedefimiz açık ve nettir, artık tek bir evladımızı kaybetmediğimiz, huzurun kalıcı, kardeşliğin ve iç cephenin güçlü olduğu bir Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

"Tehditleri bertaraf edebilecek tedbirleri büyük azim ve kararlılıkla alıyoruz"

Güler, Türkiye'nin yakın coğrafyasının hassas dönemden geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar ve bölge ülkelerine sirayet eden saldırılar Orta Doğu'daki kırılganlığı daha da artırmıştır. Türkiye, böylesine ateş çemberine dönen bu ortamda savaşın genişlememesi ve diplomasinin yeniden işletilmesi için yoğun ve yapıcı çabalarını sürdürmektedir. Bununla birlikte her ihtimale karşı hazırlıklı hareket ediyor, tüm risk ve tehditleri bertaraf edebilecek tedbirleri büyük azim ve kararlılıkla alıyoruz."

Bakan Güler, TSK'nın, coğrafyanın en güçlü ordularından biri olduğunu işaret ederek, "Ülkemiz, jeopolitik konumunun getirdiği sorumluluğun farkında olan, barışın yanında duran ancak kendi güvenliği söz konusu olduğunda da gerekli tüm adımları atmaktan asla tereddüt etmeyen güçlü bir devlettir. Bundan sonra da köklü ve güçlü devlet geleneğimiz etkin, caydırıcı ve saygın ordumuz ve sarsılmaz milli birlik, beraberliğimizle bu coğrafyada barışın teminatı, güvenliğin de en sağlam dayanaklarından biri olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çok yönlü çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bakan Güler, "Hep birlikte geleceğe güvenle yürüyecek, ülkemizin yükselişine imkan tanıyacak nice gurur verici hizmetlere imza atacağız." dedi.

"Yeni şehrimizin ayağa kalkışını izliyoruz"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da umudun, dayanışmanın ve sabrın sofrasında bir araya geldiklerini söyledi.

Depremlerin ardından kentte yapılan çalışmaları anlatan Masatlı, "Çok şükür bugün geldiğimiz noktada aynı sofrada umutla, yeni şehrimizin ayağa kalkışını izliyoruz." dedi.

Masatlı, Ramazan Bayramı'nın huzur, mutluluk ve sağlık içerisinde geçmesini diledi.

Konuşmaların ardından dua edilen programda Bakan Güler, sohbet ettiği katılımcıların bayramını kutladı.

Programa, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, MHP İl Başkanı Metin Taşçı, kanaat önderleri, sporcular, öksüz ve yetim çocuklar ile yaşlı ve engelli bireyler katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez’i görevden aldı Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı
İsrailli Bakandan idam platformu önünde skandal mesaj İsrailli Bakandan idam platformu önünde skandal mesaj!
İran’ın Katar’daki rafineri saldırısının uydu fotoğrafları ortaya çıktı: Hasar çok büyük İran'ın Katar'daki rafineri saldırısının uydu fotoğrafları ortaya çıktı: Hasar çok büyük
Taraftarı korkutan görüntü Sakatlık yaşayan Osimhen kolunu oynatamadı Taraftarı korkutan görüntü! Sakatlık yaşayan Osimhen kolunu oynatamadı
Kar maskeli saldırganlar ölüm saçtı Kar maskeli saldırganlar ölüm saçtı
4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı 4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
Madrid Belediye Başkanı’nın konuşması güvercin ’’müdahalesi’’yle yarıda kaldı Madrid Belediye Başkanı'nın konuşması güvercin ''müdahalesi''yle yarıda kaldı
5 üniversiteye rektör ataması 5 üniversiteye rektör ataması
Gürlek döneminde bakanlıkta ilk atama rüzgarı Çok sayıda koltuğa yeni isim Gürlek döneminde bakanlıkta ilk atama rüzgarı! Çok sayıda koltuğa yeni isim
Mersin’de yabancı uyruklu kadın kocası tarafından öldürüldü Mersin'de yabancı uyruklu kadın kocası tarafından öldürüldü
İran’dan İsrail’e gece yarısı saldırı İran'dan İsrail'e gece yarısı saldırı

20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:37
Sidiki Cherif’e milli takım müjdesi
Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
19:06
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru var
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru var
19:03
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:44
Beşiktaş’tan 3 çilek transferi birden İşte o isimler
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
17:43
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 21:51:41. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.