Park halindeki otomobili benzin döküp kundaklamak isterken kendini yaktı - Son Dakika
24.03.2026 10:34  Güncelleme: 10:35
Hatay'da, evin önünde park halindeki 2022 model otomobil, iftar vakti kimliği belirsiz bir şahıs tarafından benzin dökülerek kundaklandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi Rifkan Kızılay, olayın ardından jandarmaya bildirdi.

Hatay'da, 2022 model otomobil, evin önünde park halindeyken iftar vakti benzin dökülerek kundaklandı. Şahsın benzin dökerek otomobili ateşe verdiği ve kendisini de yaktığı anlarsa an be an kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde yaşayan Rifkan Kızılay, ayakkabı imatlaçılığı yaparak geçimini sağlamayı sürdürüyor. Kızılay, gece gündüz emek vererek kazandığı parayla 2022 yılında FİAT Egea marka otomobil satın aldı. Arabasını sürekli evin yakınına park eden Kızılay, evinde iftar saatini beklerken aracından telefonuna gelen uyarı sinyalinin ardından dışarıya çıkıp baktığında otomobil alevlere teslim olduğunu fark etti. Aracının alevler için kaldığını gören Kızılay'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bağlı itfaiye ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Alevlere teslim olan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Aracın elektrikten kaynaklanıp yandığını düşünen Kızılay, kamera kayıtlarını incelediğinde gözlerine inanamadı. Kimliği belirlenemeyen bir şahsın; zeytin bahçesi içerisinden elinde benzin bidonuyla aracın yanına yaklaştığı ve otomobili ateşe verdiği görüldü. Aracın ön camını kırıp cüzdan ruhsat gibi evrakları çalan şahsın aracı kundakladığı anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Aracı ateşe verdiği esnada alevlerin arasında kalan şahıs, zeytin bahçesine kaçarak olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Kızılay aracının kundakladığını görünce jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri aracın yakan şahsı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Ben ilk başta elektrikten kaynaklanan bir yangın olduğunu düşünmüştüm, kamera kayıtlarını inceledikten sonra aracım bir şahıs tarafından kundaklandığını gördüm"

Gece gündüz emek vererek satın aldığı otomobilin kundaklandığını ifade eden Rifkan Kızılay, "Arabama kumpas yapıldı, arabamın içine benzin dökerek yaktılar. İlk önce şahıs, zeytin bahçesinden ellerinde eldivenli bir şekilde arabaya yanaşıyor. Arabanın ön camını kırdıktan sonra; cüzdan, ruhsat ve diğer evrakları çaldı. Benzini aracın içine dökerek çakmağı yakıp atıyor ve arabam yanıyor. İftar saatinde otururken telefonuma araçtan sinyal gelmesi üzerine dışarıya çıktığımda aracımın alevler içinde kaldığını gördüm. Aracım benzinli ve dolu olduğu için yaklaşamadım. İtfaiye ekipleri gelip yangını söndürdüler ama aracım bu şekilde kullanılamaz hale geldiler. Ben ilk başta elektrikten kaynaklanan bir yangın olduğunu düşünmüştüm, kamera kayıtlarını inceledikten sonra aracım bir şahıs tarafından kundaklandığını gördüm. Şahıs benzin döküp ateşe verdiği esnada yüzüne de patlama oluyor. Kim yaptıysa ben şikayetçiyim. Ben ayakkabı imalatçısı olarak çalışıyorum ve 5 çocuk babasıyım. Mahalleden kimseyle bir husumetim yok. Şüphelendiğim kimse yok. Suçlunun bir an önce yakalanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

