Cansuyu Derneği Ramazan'da 58 Ülkede Yardımda Bulundu

25.03.2026 14:08
Cansuyu Derneği, ramazan ayında 58 ülkede yüz binlerce aileye gıda ve giyim yardımları ulaştırdı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazanda 58 ülkede yürütülen çalışmalarla yüz binlerce ailenin sofrasına yardımda bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan boyunca Türkiye'nin 81 ilinde on binlerce aileye gıda kartları, giyim yardımları ve çeşitli destekler ulaştırıldı.

Gazze'de her gün 5 bin aileye sıcak iftar ve sahur yemeği ulaştıran dernek, temiz içme suyunu tankerlerle bölgeye ulaştırırken, sebze, meyve ve ekmek dağıtımları da kesintisiz sürdürdü.

Öte yandan, bölgeye gönderilen 120 tırlık yardımın ardından yeni bir konvoy da yola çıkmaya hazırlanıyor.

Düzenlenen "Yetim Buluşmaları" ile binlerce çocuk iftar sofralarında bir araya geldi. Bayramlıklar ve nakdi destekler çocuklara ulaştırılırken, bağışlanan kurbanlar kesilerek ailelere et olarak dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Genel Başkanı Mustafa Köylü, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Biz sadece bir köprüyüz. Yürüttüğümüz bu devasa operasyonun, ulaştığımız 58 ülkedeki gayretlerin ve iftar sofralarının kurulmasına, yüz binlerce insanın iftar etmesine vesile olduğumuz bu işin asıl sahibi, Türkiye'nin engin gönüllü insanlarıdır, bağışçılarımızdır. Milletimizin bizlere teslim ettiği zekat, fitre, fidye ve sadaka emanetlerini de 'Cansuyu titizliği' ile haritalarda bile yerlerini göstermenin zor olduğu en ücra köylere, en mahzun hanelere ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Emanetleriniz bizim onurumuzdur ve her bir kuruş yerlerine salimen ulaştırılmıştır."

Ramazan sonrası için de çağrıda bulunan Köylü, "Muhtaçlık sadece ramazan ayı ile sınırlı değil. Kardeşlerimiz diğer 11 ayda da aynı zorluklarla mücadele ediyor. Bizler aynı heyecan ve gayretle, yılın her günü mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü Kimse bölgeye yaklaşamıyor Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
Griezmann yeni kulübüne imzayı attı Temmuz ayında takıma katılacak Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak
Sergen Yalçın kararını verdi Sezon sonu kıyamet kopacak Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak
8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı 8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı
Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı

14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:50
Pezeşkiyan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkçe mesaj
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
