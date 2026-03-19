Vali Demiryürek'nden Jandarmaya İftar Ziyareti
Vali Demiryürek'nden Jandarmaya İftar Ziyareti

19.03.2026 22:12
Kırşehir Valisi Demiryürek, jandarma personeliyle iftar yaparak bayramlarını kutladı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kırşehir Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen programda, Vali Demiryürek, bir süre jandarma personeliyle sohbet etti.

Demiryürek, burada yaptığı konuşmada, ramazanın son iftarını jandarma personeliyle yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Milletin emaneti olan askerlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Demiryürek, "Sizin yaptığınız iş çok kıymetli bir iştir. Hepinize hayırlı vazifeler dilerim. Askerlik görevinin kazasız, belasız, yüksek vazife bilincinde ve sağlıkla ikmal edilerek tamamlanmasına temenni ediyorum. Görüştüğünüzde ailelerinize de bizim selamlarımızı iletirseniz seviniriz. Onların emaneti olarak sizlerin bizde yeri apayrıdır. Hepinize hayırlı bayramlar, sağlık sıhhat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Demiryürek ve protokol üyeleri, jandarma personelinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA

Murat Sefa Demiryürek, Yerel Haberler, Jandarma, Güncel, İftar, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
