Altındağ\'da 10 Bin Kişilik İftar Buluşması

20.03.2026 11:54
Altındağ'da geleneksel iftar buluşmalarına 10 bini aşkın vatandaş katıldı, komşuluk ilişkileri güçlendi.

Altındağ'da ramazan ayında düzenlenen ve geleneksel hale gelen iftar buluşmalarına bu yıl 10 bini aşkın vatandaş katıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki öncülüğünde gerçekleşen iftar buluşmaları, ramazanda ilçenin farklı mahallelerinden vatandaşları aynı sofrada bir araya getirdi.

Belediyeye ait salonda düzenlenen program kapsamında vatandaşlara sıcak yemekler ikram edilirken, iftar öncesi ve sonrasında yapılan kısa sohbetler ve karşılıklı selamlaşmalar yapıldı.

Özellikle yaşlı, çocuk ve ailelere hassasiyet gösterilen buluşmalarda, Anadolu geleneği olan "diş kirası" ile hediyeleşmeler yapıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşlarla, yıllarca, beraberlik içerisinde iftar sofrasında buluşmanın gelenek haline geldiğini söyledi.

"Ramazan buluşmaları yıl boyunca herkesin heyecanla beklediği bir gelenek oldu"

Tiryaki, "Ramazan buluşmaları, yıl boyunca herkesin heyecanla beklediği bir gelenek oldu artık. Her yıl ramazan ayında ilçemizin tüm mahallelerini sırasıyla iftar soframıza davet ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde, sevgiyle ve dualarla orucumuzu açıyoruz. Bu yılda 10 bini aşkın vatandaşımız katıldı. Herkesin evinde yiyecek ekmeği var. Burada, Altındağlı kardeşlerimle bir arada yenen ekmeğin tadı başka." ifadelerini kullandı.

Yıllardır ramazan çadırı kurmadıklarını ve belediyeye ait salonlarda ilçe sakinlerini ağırladıklarını, organizasyonların ilçenin her mahallesinde bulunan Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri aracılığıyla gerçekleştiğini belirten Tiryaki, şöyle devam etti:

"Merkezimizin üyesi olan Altındağlı kadınlarımızın adına bir davetiye gönderiyoruz. Kadınlar eşlerini ve ailelerini de alıp geliyorlar. Bundan da çok memnunlar. 'Eşim beni hiç yemeğe götürmedi ama ben onu davet ettim' diyen Altındağlı kadınlarımız çok fazla. Bu duyguyu yaşamalarına vesile olmak bizim için de çok anlamlı."

İftar buluşmaları sayesinde yıllardır aynı binada oturan ve birbirini tanımayan komşuların da bir araya geldiğini ve komşuluk ilişkilerine katkı sağlandığını ifade eden Tiryaki, "Aynı binada oturan aileler tanışıyor, kaynaşıyor. Yüzlerden gülümseme hiç eksik olmuyor." dedi.

Anadolu geleneği yaşatılıyor

Anadolu'nun geleneklerinden "diş kirası" geleneğinin de yaşatıldığını söyleyen Tiryaki, şunları kaydetti:

"Diş kirası, ramazan ayında hediyeleşmenin en güzel halidir. Osmanlı döneminde, ramazanlarda iftara gidilen evlerde ve konaklarda misafirlere verilen hediyelere 'diş kirası' deniyor. Bu gelenek ile ev sahibi 'Misafirim oldunuz, sevap kazanmamız için zahmet ettiniz, buralara kadar geldiniz, emek verdiniz, yol yürüdünüz, yemek yerken dişlerinizi yordunuz, bu da sizin dişinizin kirası olsun' diyerek, misafirlerine hediyeler ikram ederdi. Biz de Altındağ Belediyesi olarak, her akşam iftar buluşmamızda bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Gelen her vatandaşımıza günün anısı olması için küçük bir hediye veriyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Altındağ, Güncel, İftar, Son Dakika

