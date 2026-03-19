Kaan Koç'tan İftar Mesajı - Son Dakika
Kaan Koç'tan İftar Mesajı

19.03.2026 22:26
AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ramazan'ın toplumsal kaynaşmayı güçlendirdiğini vurguladı.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir kafede düzenlenen programda konuşan Koç, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Ramazan'ın manevi ikliminin toplumsal kaynaşmayı güçlendirdiğini belirten Koç, Ramazan Bayramı'nın da aynı şekilde kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti.

Ardahan'da devam eden yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç, kentte birçok projenin hayata geçirildiğini ve yeni yatırımların da planlandığını bildirdi.

Nisan ayının açılışlar ayı olacağına dikkati çeken Koç, "İnşallah nisan ayı Ardahan için farklı bir ay olacak. Tamamlanan projelerimizi birer birer hizmete sunacağız. Birçok çalışmamızı Ardahanlı hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Ardahan ziyareti de bizim için yapılacak olan yatırımların altyapısı açısından önemliydi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın ve partililerin katıldığı program, basın mensuplarıyla yapılan sohbetin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
