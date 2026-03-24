Sincan Belediyesinden örnek Ramazan dayanışması

Sincan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk ve dayanışma projeleriyle vatandaşlara destek sağladı.

Sincan Belediyesi tarafından, Sincan Lale Meydanı ve Yenikent ek bina önünde kurulan Ramazan çadırları ile belediye tesislerinde Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 7 bin kişiye iftar yemeği ikram edildi. Sincan Belediyesi, Ramazan boyunca gerçekleştirdiği sosyal projelerle toplumda dayanışmada önemli bir rol üstlendi ve desteğini tüm ihtiyaç sahiplerine hızlıca ulaştırdı.

Kıraathanelerde Ramazan coşkusu yaşandı

Ramazan heyecanı yalnızca çadırlarda değil, 12 millet kıraathanesinde de yaşandı. Öğrencilere iftar ikramının yanı sıra Abdurrahim Karakoç, Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Fatih ve Merkez Millet Kıraathanelerinde sahur vakti de yemek ikram edildi.

Evlere sıcak yemek hizmeti sürdü

Sincan Belediyesi, yemek yapamayan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sıcak yemek hizmetini Ramazan ayında da devam ettirdi. 616 haneye 2 öğün olmak üzere toplam bin 700 sıcak yemek hijyenik ve titizlikle paketlenerek ulaştırıldı.

Çocuklara bayramlık hediyesi

Sincan Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da çocuklara bayramlık hediye etti. Sincan'da ikamet eden ve ailelerinin Sincan Belediyesi'ne müracaat ettiği bin 430 ihtiyaç sahibi çocuk, Yarım Elma Hayır Çarşısı'ndan bayramda giymek istedikleri kıyafet ve ayakkabıları seçerek aldı. Bayramlıklarına kavuşan çocuklar gülen gözlerle Hayır Çarşısı'ndan ayrıldı. Çocuklara ayrıca çikolata ve oyuncak da verildi.

Sosyal destek ve yardımlar hızlı ulaştırıldı

7 bin 215 kişiye sosyal destek kartı üzerinden 3 bin lira nakdi yardım yapıldı. Ayrıca 11 bin 760 aileye gıda kolisi, 900 aileye temizlik kolisi yardımı ulaştırıldı.

Çölyak hastalarına özel destek

Sincan Belediyesi, çölyak Hastası vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. 537 çölyak hastasına üç ayda bir nakdi yardım sağlanırken, glutensiz ekmek yardımı da her ay düzenli olarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

Sincan Belediyesi, toplumun tüm kesimlerini kapsayan yardımları ve sosyal projeleriyle vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. - ANKARA