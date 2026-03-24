Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sincan Belediyesinden örnek Ramazan dayanışması

24.03.2026 15:34  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek sağladı. İftar yemekleri, sıcak yemek hizmetleri ve çocuklara bayram hediyeleri gibi birçok hizmet sunuldu.

Sincan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk ve dayanışma projeleriyle vatandaşlara destek sağladı.

Sincan Belediyesi tarafından, Sincan Lale Meydanı ve Yenikent ek bina önünde kurulan Ramazan çadırları ile belediye tesislerinde Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 7 bin kişiye iftar yemeği ikram edildi. Sincan Belediyesi, Ramazan boyunca gerçekleştirdiği sosyal projelerle toplumda dayanışmada önemli bir rol üstlendi ve desteğini tüm ihtiyaç sahiplerine hızlıca ulaştırdı.

Kıraathanelerde Ramazan coşkusu yaşandı

Ramazan heyecanı yalnızca çadırlarda değil, 12 millet kıraathanesinde de yaşandı. Öğrencilere iftar ikramının yanı sıra Abdurrahim Karakoç, Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Fatih ve Merkez Millet Kıraathanelerinde sahur vakti de yemek ikram edildi.

Evlere sıcak yemek hizmeti sürdü

Sincan Belediyesi, yemek yapamayan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sıcak yemek hizmetini Ramazan ayında da devam ettirdi. 616 haneye 2 öğün olmak üzere toplam bin 700 sıcak yemek hijyenik ve titizlikle paketlenerek ulaştırıldı.

Çocuklara bayramlık hediyesi

Sincan Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da çocuklara bayramlık hediye etti. Sincan'da ikamet eden ve ailelerinin Sincan Belediyesi'ne müracaat ettiği bin 430 ihtiyaç sahibi çocuk, Yarım Elma Hayır Çarşısı'ndan bayramda giymek istedikleri kıyafet ve ayakkabıları seçerek aldı. Bayramlıklarına kavuşan çocuklar gülen gözlerle Hayır Çarşısı'ndan ayrıldı. Çocuklara ayrıca çikolata ve oyuncak da verildi.

Sosyal destek ve yardımlar hızlı ulaştırıldı

7 bin 215 kişiye sosyal destek kartı üzerinden 3 bin lira nakdi yardım yapıldı. Ayrıca 11 bin 760 aileye gıda kolisi, 900 aileye temizlik kolisi yardımı ulaştırıldı.

Çölyak hastalarına özel destek

Sincan Belediyesi, çölyak Hastası vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. 537 çölyak hastasına üç ayda bir nakdi yardım sağlanırken, glutensiz ekmek yardımı da her ay düzenli olarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

Sincan Belediyesi, toplumun tüm kesimlerini kapsayan yardımları ve sosyal projeleriyle vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi, Yerel Haberler, İftar, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 17:20:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.