Çarşamba\'da Birlik Sofrası Kuruldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri bir araya geldi.

Çınarlık Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen iftar programında meydanda kurulan sofralarda bir araya gelen mahalle sakinleri, ilahi dinletisi eşliğinde oruçlarını açtı.

İftar programını düzenleyenlerden Bahri Kement, Çınarlık Mahallesi'ni tek çatı altında birleştirmek istediklerini belirterek, "İftar programları yapmaya karar verdik. Birinci yılından bugüne gelene kadar her yıl üstüne katarak başarıyla devam ettirdik." dedi.

Programı arife günü yaparak mahalle dışında yaşayanların da katılmasını sağlamak istediklerine işaret eden Kement, programa yaklaşık bin kişinin katıldığını tahmin ettiklerini kaydetti.

İftara katılanlardan Seda Aras ise programın geleneksel hale geldiğine işaret ederek. "Birlik beraberlik içinde ramazanı noktaladık. İnşallah programların devamı da gelir." ifadesini kullandı.