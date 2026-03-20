Çarşamba\'da Birlik Sofrası Kuruldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10. iftar programı, mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

Çınarlık Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen iftar programında meydanda kurulan sofralarda bir araya gelen mahalle sakinleri, ilahi dinletisi eşliğinde oruçlarını açtı.

İftar programını düzenleyenlerden Bahri Kement, Çınarlık Mahallesi'ni tek çatı altında birleştirmek istediklerini belirterek, "İftar programları yapmaya karar verdik. Birinci yılından bugüne gelene kadar her yıl üstüne katarak başarıyla devam ettirdik." dedi.

Programı arife günü yaparak mahalle dışında yaşayanların da katılmasını sağlamak istediklerine işaret eden Kement, programa yaklaşık bin kişinin katıldığını tahmin ettiklerini kaydetti.

İftara katılanlardan Seda Aras ise programın geleneksel hale geldiğine işaret ederek. "Birlik beraberlik içinde ramazanı noktaladık. İnşallah programların devamı da gelir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çarşamba, Samsun, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 01:04:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.