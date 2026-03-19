Bakan Uraloğlu\'ndan İftar Mesajı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnancı, dili, ırkı her ne olursa olsun dünyada, Türkiye'den merhamet, yardım bekleyen mazlum coğrafyalara sahip çıkacağız, çok şükür çıkmaya da devam ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesince Düzköy ilçesindeki bir salonda düzenlenen iftar programında, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Uraloğlu, "Allah nice bayramlara ve ramazanlara inşallah bizleri hep beraber nasip etsin." diye konuştu.

Zorlu günlerden geçildiğini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde bir güven adası olarak milletin destekleriyle dimdik ayakta durduğunu ve durmaya da devam edeceğinin altını çizdi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada sözüne güvenilen bir lider olduğunu vurgulayarak, "Şimdi o, 'Bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için Rabb'ime ne kadar şükretsek az.' diyor ya biz de Allah'a bize böyle bir lider nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Onunla beraber çalışıyor olmaktan, yol yürüyor olmaktan ben kendi adıma ve hemşehrilerim adına gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'da hayata geçirilen yol projelerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini anlattı.

Millete hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirten Bakan Uraloğlu, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Uraloğlu, aralarına hiç kimsenin nifak sokmasına müsaade etmeyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz önce kendi ailemize, komşumuza, mahallemize, akrabamıza sahip çıkacağız. Biz şehrimize, ülkemize sahip çıkacağız. İnancı, dili, ırkı her ne olursa olsun dünyada, Türkiye'den merhamet, yardım bekleyen mazlum coğrafyalara sahip çıkacağız, çok şükür çıkmaya da devam ediyoruz."

Programa, Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy Kaymakamı Yunus Polat, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Güvenlik, Belediye, Politika, Trabzon, Türkiye, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 22:09:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.