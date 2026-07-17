İftar Vakti Silahlı Saldırı: İki Genç Öldürülmüştü - Son Dakika
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İftar Vakti Silahlı Saldırı: İki Genç Öldürülmüştü

İftar Vakti Silahlı Saldırı: İki Genç Öldürülmüştü
17.07.2026 10:27
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iftar saatinde husumetlilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek'in davasında savcı, 6 sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iftar saatinde husumetlilerinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden iki gencin davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumetlilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek cinayetine ilişkin davanın 6'ıncı duruşması, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada "kasten öldürme" suçundan yargılanan 6 sanık, maktul aileleri ve avukatları ile sanık avukatları hazır bulundu. Maktul yakınları, suçluların en ağır cezayı almalarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise, esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıklar ile suça sürüklenen çocukların her bir maktule yönelik eylemleri nedeniyle "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca, sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar Ali Hamza K., Cuma K., Ömer Yasin K., Salman K. ile suça sürüklenen çocuklar B.K. ve M.S.P., önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini, suçsuz olduklarını ve mütalaaya katılmadıklarını ileri sürerek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaların hazırlanabilmesi için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana gelmişti. İftar saatinde Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek'in (25) bulunduğu aracın önü, husumetli oldukları şahıslar tarafından kesilmişti. Araçtan inen ikili ile şahıslar arasında tartışma çıkmıştı. 3-4 kişi olduğu tahmin edilen şahıslar, Fatih Tekin ve Enes Şimşek'e pompalı tüfekle ateş etmişti. Vücuduna isabet eden saçmalarla Fatih Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Enes Şimşek de kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İftar Vakti Silahlı Saldırı: İki Genç Öldürülmüştü - Son Dakika

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