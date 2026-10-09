Türkoğlu'nda akrabalarını ayıran polis memuru öldü, kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkoğlu'nda akrabalarını ayıran polis memuru öldü, kamera görüntüleri ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkoğlu\'nda akrabalarını ayıran polis memuru öldü, kamera görüntüleri ortaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Türkoğlu'nda akraba iki grubun kavgasını ayırmaya çalışan polis memuru Seyfullah Orçan, kuzeninin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; kaçan kuzeni jandarma yakalayarak gözaltına aldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan kavgada, akrabalarını ayırmaya çalışan polis memuru Seyfullah Orçan'ın hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan akraba iki grup arasında kavga çıktı. Polis memuru Seyfullah Orçan, araya girerek akrabalarını ayırmaya çalışırken, kuzeni olan Alihan Orçan'ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edldi. Ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyfullah Orçan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Alihan Orçan ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı ve yıllık izinde olduğu belirtilen Seyfullah Orçan'ın hayatını kaybettiği olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Alihan Orçan'ın pompalı tüfekle ateş edip kaçtığı, olay yerindekilerin de Seyfullah Orçan'ın yanına doğru koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
Güvenlik KamerasıKahramanmaraşJandarmaTürkoğluGüvenlik3. SayfaCinayetGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat Kurallar sil baştan değişiyor Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor
Otoyol kazısında şaşırtan keşif Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı
11:07
Real Madrid’de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:26
Mahkeme, tansiyon gerekçesiyle savunma yapmayan Dertli’nin tutukluluğunu sürdürdü
Mahkeme, tansiyon gerekçesiyle savunma yapmayan Dertli'nin tutukluluğunu sürdürdü
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:12:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkoğlu'nda akrabalarını ayıran polis memuru öldü, kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei