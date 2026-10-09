Türkoğlu\'nda akrabalarını ayıran polis memuru öldü, kamera görüntüleri ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan kavgada, akrabalarını ayırmaya çalışan polis memuru Seyfullah Orçan'ın hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan akraba iki grup arasında kavga çıktı. Polis memuru Seyfullah Orçan, araya girerek akrabalarını ayırmaya çalışırken, kuzeni olan Alihan Orçan'ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edldi. Ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyfullah Orçan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Alihan Orçan ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı ve yıllık izinde olduğu belirtilen Seyfullah Orçan'ın hayatını kaybettiği olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Alihan Orçan'ın pompalı tüfekle ateş edip kaçtığı, olay yerindekilerin de Seyfullah Orçan'ın yanına doğru koştuğu anlar yer aldı.