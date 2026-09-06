Kahramanmaraş Türkoğlu'nda orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı kırsal Çakıroğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor; yangına 3 helikopter, 6 arazöz ve 70 personel müdahale etti.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kırsal Çakıroğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 70 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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