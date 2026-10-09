Kahramanmaraş Türkoğlu\'nda silahlı kavgada ölen polis memuru Orçan defnedildi

Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden polis memuru Sadullah Orçan için Türkoğlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Olay, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sadullah Orçan (55) ile bir kişi silahla vuruldu. Ağır yaralan Orçan, hayatını kaybetti.

Polis memuru Sadullah Orçan, için bugün Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi Bahçelievler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Orçan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Orçan'ın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.