Kahramanmaraş\'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kırsal Çakallıhasanağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 35 personel ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 su ikmal aracı sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
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