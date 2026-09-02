Kahramanmaraş'ta iki ayrı orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta iki ayrı orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Kahramanmaraş\'ta iki ayrı orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Andırın ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Türkoğlu'ndaki yangın 2 saat, Andırın'daki yangın ise 30 dakikalık çalışmayla söndürülürken, çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk yangın saat 14.00 sıralarında Türkoğlu ilçesinin Şekeroba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş orman Bölge Müdürlüğü'nce bölgeye 70 personelle birlikte 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer sevk edildi. İtfaiyenin de 2 araçla destek verdiği söndürme çalışmalarında 3 helikopter de havadan alevlere su atarak yangını kontrol altına almaya çalıştı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diğer yangın ise saat 16.00 sıralarında Andırın'ın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. 25 personelin 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın, 30 dakikalık çalışma sonunda söndürüldü.

Her iki yangının çıkış sebebinin tespiti için ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta iki ayrı orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta iki ayrı orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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