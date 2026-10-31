Kahta Kaymakamı Soysal, KAHTAFEST 2026 katkısından dolayı İHA muhabirine plaket verdi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, KAHTAFEST 2026 Festivali'nin tanıtımına ve ilçenin kültürel değerlerinin kamuoyuna duyurulmasına sağladığı katkılardan dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Kahta Muhabiri Hüseyin Türkoğlu'na plaket verdi.

KAHTAFEST 2026 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Türkoğlu'na teşekkür eden Kaymakam Soysal, ilçenin tanıtımında yerel ve ulusal basının önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarının festival sürecinde verdiği desteğin önemine değinen Soysal, Kahta'nın tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yapılan çalışmalara teşekkür etti.

İHA Kahta Muhabiri Hüseyin Türkoğlu'na plaketini takdim eden Kaymakam Soysal, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Türkoğlu ise Kahta'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, takdim edilen plaket dolayısıyla Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'a teşekkür etti.