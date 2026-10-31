Kahta Kaymakamı Soysal, KAHTAFEST 2026 katkısından dolayı İHA muhabirine plaket verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kahta Kaymakamı Soysal, KAHTAFEST 2026 katkısından dolayı İHA muhabirine plaket verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahta Kaymakamı Soysal, KAHTAFEST 2026 katkısından dolayı İHA muhabirine plaket verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, KAHTAFEST 2026 tanıtımına katkılarından dolayı İHA muhabiri Hüseyin Türkoğlu'na plaket verdi. Soysal, yerel ve ulusal basının ilçe tanıtımındaki önemini vurgulayıp Türkoğlu'na başarılar diledi.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, KAHTAFEST 2026 Festivali'nin tanıtımına ve ilçenin kültürel değerlerinin kamuoyuna duyurulmasına sağladığı katkılardan dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Kahta Muhabiri Hüseyin Türkoğlu'na plaket verdi.

KAHTAFEST 2026 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Türkoğlu'na teşekkür eden Kaymakam Soysal, ilçenin tanıtımında yerel ve ulusal basının önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarının festival sürecinde verdiği desteğin önemine değinen Soysal, Kahta'nın tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yapılan çalışmalara teşekkür etti.

İHA Kahta Muhabiri Hüseyin Türkoğlu'na plaketini takdim eden Kaymakam Soysal, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Türkoğlu ise Kahta'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, takdim edilen plaket dolayısıyla Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Hüseyin TürkoğluKültür SanatTürkoğluAdıyamanGüncelKahtaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren emsal karar Ev sahiplerinin “depozito“ oyunu bozuldu Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin "depozito" oyunu bozuldu
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
İstanbul’da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı İstanbul'da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
16:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe’deki görüşmesi başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'deki görüşmesi başladı
16:03
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
14:53
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 16:36:38. #7.12#
SON DAKİKA: Kahta Kaymakamı Soysal, KAHTAFEST 2026 katkısından dolayı İHA muhabirine plaket verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android