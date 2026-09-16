Türkoğlu'nda şarküteri işletmecisi Serhat Kılıç iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Türkoğlu'nda şarküteri işletmecisi Serhat Kılıç iş yerinde ölü bulundu

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Türkoğlu\'nda şarküteri işletmecisi Serhat Kılıç iş yerinde ölü bulundu
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaklaşık 3 gündür haber alınamayan şarküteri işletmecisi Serhat Kılıç, Merkez Çarşı'daki iş yerinde hareketsiz halde bulundu. Göğüs bölgesinden vurulmuş halde bulunduğu belirtilen Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Olay, Türkoğlu Merkez Çarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şarküteri işletmeciliği yapan Serhat Kılıç’tan yaklaşık 3 gündür haber alamayan yakınları ve çevredeki esnaf, iş yerinin arka kapısının açık olduğunu fark etti.

İş yerine giren esnaf, Kılıç’ı hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serhat Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç’ın göğüs bölgesinden vurulmuş halde bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde inceleme yaparken, olayın nasıl meydana geldiğinin ve Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
KahramanmaraşSerhat KılıçTürkoğluOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Türkoğlu'nda şarküteri işletmecisi Serhat Kılıç iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika
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