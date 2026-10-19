Çankırı Orta'da Dr. Yasin Öksüz İlçe Devlet Hastanesi başhekimi olarak göreve başladı

Çankırı Orta'da Dr. Yasin Öksüz İlçe Devlet Hastanesi başhekimi olarak göreve başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Orta ilçesindeki İlçe Devlet Hastanesi başhekimliğine atanan Dr. Yasin Öksüz görevine başladı. Hastanede doktor olarak çalışan Öksüz, Dr. Zehra Betül Daşdelen'in görevinden ayrılmasının ardından Sağlık Bakanlığınca başhekimliğe atanmıştı.
Çankırı'nın Orta ilçesindeki İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Yasin Öksüz görevine başladı.
Hastanede daha önce başhekimlik görevini yürüten Dr. Zehra Betül Daşdelen'in görevinden ayrılmasının ardından Sağlık Bakanlığınca Dr. Yasin Öksüz başhekim olarak atandı.
Hastanede doktor olarak görev yapan Öksüz, atama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni görevine başladı.
Kaynak: AA
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