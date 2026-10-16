Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı - Son Dakika
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı

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Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. Barış Salcan görevden alınırken yerine besteci ve müzisyen Can Atilla atandı.

Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Buna göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Salcan görevden alındı. Salcan'dan boşalan genel müdürlük görevine Can Atilla atandı.

MÜZİK YOLCULUĞU ANKARA'DA BAŞLADI

1969'da Ankara'da doğan Can Atilla'nın ailesinde mühendislik ve diplomasi alanlarında çalışan isimler bulunuyordu. Henüz 11 yaşındayken Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na kabul edilen sanatçı, burada Nuri Çeken ve Ergün Özyücel'in öğrencisi oldu.

Eğitiminin bir bölümünü ise Moskova'da geçirdi. Babasının görevi dolayısıyla bulunduğu Rusya'nın başkentinde konservatuvara devam eden Atilla, keman ve piyano üzerine çalışmalarını geliştirdi.

Can Atilla'nın profesyonel müzik hayatındaki önemli duraklardan biri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası oldu. 1988'de orkestraya keman sanatçısı olarak katılan Atilla, burada iki yıl görev yaptı.

1990'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nın keman bölümünden lisans derecesi alarak mezun olan müzisyen, sonraki dönemde ağırlığını kendi bestelerine verdi.

Atilla'nın imzası zamanla sinema, televizyon, belgesel ve tiyatro yapımlarının müziklerinde de yer aldı.

DOĞU VE BATI MÜZİĞİNİ AYNI ESERLERDE BULUŞTURDU

Sanatçının müzikal kimliğinde farklı geleneklerden gelen enstrümanları bir arada kullanması öne çıktı. Elektronik altyapıları klasik müzik unsurlarıyla birleştiren Atilla, eserlerinde keman ve piyanonun yanında ney, saz ve tef gibi çalgılara da yer verdi.

Bu yaklaşımıyla Türkiye'de New Age ve elektronik müzik alanında tanınan isimlerden biri haline geldi.

Atilla'nın albüm çalışmaları 1992'de yayımladığı Bilinçaltı ile başladı. Türkiye'de başlangıçta geniş bir dinleyici kitlesine ulaşamayan bu çalışmanın ardından sanatçının müziği yurt dışında da ilgi gördü.

1994 tarihli Waves of Wheels, İngiltere ve Hollanda'da da yayımlandı. İlerleyen yıllarda hazırladığı albümler arasında İdea, Can-ı Yunus, Cariyeler ve Geceler ve Efsaneler yer aldı.

MECLİSİN 90. YILINA ÖZEL BESTE

Can Atilla'nın çalışmaları yalnızca albümlerle sınırlı kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 90. yılı için 2010'da hazırladığı Diriliş adlı eser, bu alandaki çalışmalarından biri oldu.

Devlet Tiyatroları bünyesinde sahnelenen oyunlara da müzik besteleyen Atilla, bale eserleri ve klasik müzik çalışmalarına da imza attı.

EUROVISION ELEMELERİNDE DÖRT KEZ YER ALDI

Sanatçının kariyerinde şarkı yarışmaları da bulunuyor. Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkiye finallerine 1990, 1991, 1999 ve 2000 yıllarında farklı görevlerle katılan Atilla; besteci, aranjör ve orkestra şefi olarak çalıştı.

1991'de düzenlenen Altın Anten Şarkı Yarışması'nın finalinde de yer aldı.

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