CHP\'li İlgezdi, MEB\'e mülakat eleştirisi yöneltti, kadrolu atama istedi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenerek, "Bu ülkenin geleceği mülakat komisyonlarının iki dudağı arasına terk edilemez. Hak eden her öğretmene güvenceli ve kadrolu atama yapılana, sınıflar liyakatle buluşana dek bu adaletsizliğin karşısında durmaya ve bu hakkı savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, eğitim politikalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"KPSS'de derece yapmış genci sözde mülakatlarla eleyip, torpili olanı sınıfa sokan bir sistemden ne adalet beklenir ne de nitelikli bir eğitim. Bir tarafta evladını okutabilmek için dişinden tırnağından artıran, borç harç içinde dershane parasını denkleştiren aileler; diğer tarafta yıllarca emek verip çabalayan yüz binlerce genç var.

Peki iktidar bu emeğin karşılığını ne yaptı? Yüz binlerce yetişmiş öğretmeni inşaat iskelelerine, motokuryeliğe, fabrika bantlarına mahküm etti. Atanamadığı için umudunu yitiren, çaresizlikten canına kıyan gencecik fidanların sorumlusu oldu. Gerçek ve liyakatli atama yapmak yerine devleti en büyük taşeron şirketine çevirdi. Asgari ücretin bile altına 'ücretli öğretmen' çalıştırdı; aynı sınıfta aynı dersi anlatan öğretmenleri kadrolu, sözleşmeli, ücretli diye birbirinden ayırdı. Yetmedi, adına 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' dediği garabetle öğretmen odalarına kast sistemi getirdi; mesleğin saygınlığını yerle bir etti.

Yandaş şirketlerin milyarlık vergi borçları gündeme gelince bir gecede kalem oynatıp silenler, iş öğretmene ve eğitime gelince 'bütçe yok' yalanına sığındı. Binlerce köy okuluna kilit vuran, Cumhuriyetin köylerdeki ışığını söndüren iktidar; çocukları karda kışta taşımalı eğitim çilesine terk ederken öğretmen açığını görmezden geldi.

"BU TABLOYA TASARRUF DEMEK AKIL TUTULMASIDIR"

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de göstermelik mülakatlarla gençlerin geleceğini gasp etti. Kamera kaydı olmayan, tutanağı şüpheli, hiçbir liyakati ölçmeyen mülakat odalarında gençlerin hakkını torpilli listelere kurban etti. Şimdi de 'Milli Eğitim Akademisi' adı altında yeni bir tuzak kurdu. Üniversite diplomasını geçersiz kılıp yıllarını vermiş eğitimcileri asgari ücretin yarısına yeniden stajyer gibi çalıştırmanın derdine düştü. Bu tabloya tasarruf demek akıl tutulmasıdır. Bu yaşananlar, açıkça kamusal eğitimi tasfiye etmek ve bir kuşağın geleceğini gasp etmektir.

Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz: Seçim meydanlarında kameraların karşısına geçip verdiğiniz 'mülakat kalkacak' sözünü unutturamazsınız. Torpilin kılıfı haline gelen mülakat tiyatrosuna derhal son verin. Asgari ücretin altında kölelik düzeni yaratan ücretli öğretmenlik ayıbını bitirin. Köy okullarını yeniden açın; çocukları öğretmensiz, öğretmenleri sınıfsız bırakmayın. Bu ülkenin geleceği mülakat komisyonlarının iki dudağı arasına terk edilemez. Hak eden her öğretmene güvenceli ve kadrolu atama yapılana, sınıflar liyakatle buluşana dek bu adaletsizliğin karşısında durmaya ve bu hakkı savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."