AİÇÜ'den Pınar Baykan, IRIOSH Uluslararası Danışma Konseyi'ne üç yıllığına atandı - Son Dakika
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AİÇÜ'den Pınar Baykan, IRIOSH Uluslararası Danışma Konseyi'ne üç yıllığına atandı

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AİÇÜ\'den Pınar Baykan, IRIOSH Uluslararası Danışma Konseyi\'ne üç yıllığına atandı
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar Baykan, Kanada merkezli IRIOSH'un Uluslararası Danışma Konseyi üyeliğine atandı. Atama 13 Eylül 2026'dan itibaren üç yıl geçerli olacak; üniversitenin uluslararası görünürlüğüne ve ortak çalışmalara katkı bekleniyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Pınar Baykan, Kanada merkezli International Research Institute of Occupational Safety and Health’in (IRIOSH) International Advisory Council – Uluslararası Danışma Konseyi üyeliğine atandı.

AİÇÜ'den Pınar Baykan, IRIOSH Uluslararası Danışma Konseyi'ne üç yıllığına atandı

Doç. Dr. Pınar Baykan’ın ataması, Uluslararası Danışma Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mohd Rafee Baharudin’in önerisi ve görüşü doğrultusunda, 13 Eylül 2026 tarihinden itibaren üç yıl süreyle gerçekleştirildi. Atama yazısında Baykan’ın mesleki uzmanlığı, liderliği, bilimsel çalışmaları ve iş sağlığı ve güvenliği alanının geliştirilmesine yönelik katkıları vurgulandı. Baykan’ın ayrıca uluslararası geçerliliğe sahip NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety belgesini almaya hak kazanmasının, alandaki uluslararası mesleki yetkinliğini ve uzmanlığını desteklediği açıklandı.

AİÇÜ'den Pınar Baykan, IRIOSH Uluslararası Danışma Konseyi'ne üç yıllığına atandı

Kanada merkezli bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir araştırma enstitüsü olan IRIOSH; iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların iyi oluşu, halk sağlığı ve sürdürülebilir çalışma ortamlarının geliştirilmesine yönelik araştırma, eğitim, bilginin yaygınlaştırılması ve uluslararası iş birliği faaliyetleri yürütüyor. Enstitü, güvenli, sağlıklı ve insan onuruna yakışır çalışma ortamlarını temel bir insan hakkı olarak kabul eden bir yaklaşımla çalışmaları devam etmektedir.

AİÇÜ'den Pınar Baykan, IRIOSH Uluslararası Danışma Konseyi'ne üç yıllığına atandı

Bu konuda Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen ve uzmanların yer aldığı IRIOSH Uluslararası Danışma Konseyi; enstitünün misyonuna, araştırma önceliklerine, uluslararası ortaklıklarına, yayın faaliyetlerine ve uzun vadeli gelişimine yönelik stratejik görüş ve akademik rehberlik sunmaktadır.

Doç. Dr. Pınar Baykan’ın konsey üyeliğinin, Üniversitenin "iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uluslararası temsilini ve görünürlüğünü güçlendirmesi; farklı ülkelerden araştırmacılarla ortak araştırma, proje, eğitim ve yayın çalışmalarının geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

AİÇÜ'si olarak Doç. Dr. Pınar Baykan’ı tebrik ediyor, IRIOSH Uluslararası Danışma Konseyindeki görevinde başarılar diliyoruz denildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
İbrahim ÇeçenKanadaGüncelEğitimEylülAğrıSon Dakika

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