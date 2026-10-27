YENİ Parti\'de 74 ilin il başkanı üyelerin oylarıyla belirlendi

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti'nin kongre takvimi kapsamında dün akşam itibarıyla 74 ilde üyelerin seçimiyle il başkanları resmi olarak belirlenmiş oldu. Kongre süreçlerini tamamlayan YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi ve 1'inci Olağan Kurultay yapılacak. Özel bugün kongre süreçlerini değerlendirmek üzere 81 il başkanıyla bir araya gelecek. 14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek kurultaydan bir hafta önce 81 ilde kurulan sandıklarla üyeler genel başkan seçecek.

YENİ Parti'nin yeni örgütlenme modeli kapsamında ilçe ve illerde yapılan ön seçimler ve resmi kongrelerin ardından 74 ilin il başkanları dün akşam itibarıyla üyelerin oylarıyla belirlenmiş oldu. Kalan yedi ilde yapılan atamalarla göreve hazır olan 81 il başkanı, bugün saat 11.30'da parti genel merkezinde bir araya gelecek. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık edeceği toplantıda kongrelerin ve ilk defa denenen ön seçimlerin olumlu ve olumsuz yanları değerlendirilecek. Örgütsel anlamda eksiklerin tespiti ve çözüm yolları üzerinde durulacak. Yeni örgütlenme modeli kapsamında kurulacak mahalle, ilçe ve il meclisleri ele alınacak. Bu organlarla ilgili bilgilendirme yapılacak.

Yeni örgütlenme modeli kapsamında ayrıca genel başkanın da üyelerce belirleneceği açıklanmış, bu kapsamda parti üyelerinin genel başkanlık için düzenlenecek ön seçimlerde oy kullanabileceği belirtilmişti. 14-15 Kasım'da yapılması planlanan 1'inci Olağan Kurultay'dan bir hafta önce, 7 veya 8 Kasım'da 81 ilde kurulacak sandıklarla parti üyeleri, genel başkan seçecek.

"İL BAŞKANI ARTIK KOLTUĞUNU BELEDİYE BAŞKANINA, MİLLETVEKİLİNE BORÇLU HİSSETMEYECEK"

Yeni örgütlenme modelinin kapsayıcılık hedefine vurgu yapan kurmaylar, ön seçimli ilçe ve il kongrelerini şöyle değerlendirdi:

"Farklı listelerle gidilen kongrelerde kazanmayan yüzde 49 küstürülüyordu. Bölüne bölüne kurultaya gidiliyordu. Önceden iki belediye başkanı bir araya gelse il başkanını, delegeleri etkileyebiliyordu. Şimdi bir başkan çıkıp 70 bin üyeyi ikna edemez. Biz bütün üyelerin ve örgütün gücünü tutmaya çalışıyoruz. Tüm üyelerin oylarıyla ön seçimden çıkan bir il başkanı artık koltuğunu belediye başkanına, milletvekiline borçlu hissetmeyecek. Bu sistemde de kimse küsmez, darılmaz."

"ÜYELERİMİZİN YÜZDE 100'Ü ERİŞİLEBİLİR DURUMDA"

Yeni örgütlenme modelinin parti üyelerinin aktifliği konusunda nasıl bir fark yaratacağı sorusunu yanıtlayan kurmaylar, "Şu anda YENİ Parti üyelerinin tümü aktif. 800 bine yakın üyemiz var. Bu üyelerin 500 küsur bini kendisi online üye oldu. Kalanı da gidip form doldurdu, aidatını verdi. Dolayısıyla üyenin yüzde 100'ü bizim açımızdan erişilebilir durumda. Erişilebilir üye de aktif üye demektir. Bize düşen görev, bu aktif üyeden yararlı olabileceği alanda faydalanmak. Biz bunu üyelik formunda sorduk. 'Hangi alanda aktif görev almak istersiniz' dedik. Sistemi böyle kurduk. Sistem böyle kurulduğu için sistem de üye de çalışmaya hazır ve her an aktif. Nerede yararlı olabileceğini bildiğimiz, çalışmaya hazır 800 bin üye var. Bu muazzam bir avantaj" diye konuştu.