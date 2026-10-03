Savcılık MHK soruşturmasında Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli için tutuklama istedi - Son Dakika
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Savcılık MHK soruşturmasında Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli için tutuklama istedi

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Cumhuriyet Başsavcılığı, MHK soruşturmasında Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Soruşturmada hakemlerin klasman dışı bırakılması, atama ve puanlamaya müdahale, Riva'daki sınavda evrak değişikliği yönünde tespit ve beyanlar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturmasında, Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/83127 sayılı soruşturma kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılık; müşteki ve tanık beyanları, MASAK ve HTS çalışmaları, bilirkişi raporları, dijital materyaller ve ses kayıtlarına dayanarak şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma, tehdit, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında; hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği, 2025'te Riva'da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlara yer verildi.

Başsavcılık, mevcut delil durumu ve suçların vasıf ve mahiyetini dikkate alarak 7 şüphelinin CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasını talep etti.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıMerkez Hakem KuruluFerhat Gündoğdu3. SayfaSporSuçSon Dakika

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