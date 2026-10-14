Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Barbera Thornhill'i insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının başına getirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde İnsan Ticaretiyle Mücadele ve İzleme Büyükelçisi olarak görevlendirilen Thornhill, insan ticaretinin önlenmesi, mağdurların korunması ve ülkeler arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik uluslararası faaliyetleri yürütecek.

ABD'de Trump yönetimi, insan ticaretiyle mücadele politikalarını yürüten diplomatik kadroda yeni bir görevlendirmeye gitti.

Barbera Thornhill, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde İnsan Ticaretiyle Mücadele ve İzleme Büyükelçisi olarak göreve getirildi. Söz konusu makam, ABD'nin insan ticaretiyle mücadelede diğer ülkelerle yürüttüğü diplomatik ilişkiler ve uluslararası iş birlikleri açısından önem taşıyor.

İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELEYİ KOORDİNE EDECEK

Thornhill'in görev yapacağı büyükelçilik makamı, insan ticaretinin önlenmesi, mağdurların korunması ve suçluların adalet önüne çıkarılmasına yönelik uluslararası çabaların desteklenmesini kapsıyor.

Bu çerçevede ülkelerin insan ticaretiyle mücadele politikalarının değerlendirilmesi, ilgili kurumlarla iş birliğinin geliştirilmesi ve mağdurların haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

ATAMA SÜRECİ MAYIS AYINDA BAŞLADI

Beyaz Saray'ın resmi kayıtlarına göre Trump yönetimi, Thornhill'in adaylığını 11 Mayıs 2026'da Senatoya gönderdi. Thornhill, 25 Haziran'da Senato Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen oturuma katıldı. Komite, 22 Temmuz'da Thornhill'in adaylığını 12'ye karşı 9 oyla olumlu değerlendirerek Senatoya iletti.

Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi

ÜLKELERİN İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE PERFORMANSI İZLENİYOR

Thornhill'in başına getirildiği birim, ABD Dışişleri Bakanlığının her yıl yayımladığı İnsan Ticareti Raporu'nun hazırlanmasında da önemli rol oynuyor.

Raporda ülkelerin zorla çalıştırma, cinsel sömürü ve diğer insan ticareti biçimleriyle mücadelede attığı adımlar değerlendiriliyor. Ülkelerin mağdurları koruma, suçluları yargılama ve insan ticaretini önleme konusundaki faaliyetleri inceleniyor.

Bu değerlendirmeler, ABD'nin diğer ülkelerle insan ticareti konusunda yürüttüğü diplomatik ilişkilerde önemli bir araç olarak kullanılıyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ÖN PLANDA

İnsan Ticaretiyle Mücadele ve İzleme Ofisi, yabancı hükümetler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve insan ticareti mağdurlarıyla iş birliği yaparak suçun önlenmesine yönelik politikalar geliştiriyor.

Thornhill'in üstlendiği makam, yalnızca ABD içindeki çalışmaları değil, dünya genelinde insan ticaretiyle mücadeleye yönelik diplomatik girişimleri de kapsıyor.

ABD Dışişleri BakanlığıDonald TrumpABD BaşkanıDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Egezen Egezen:
    o neydi gız 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Elektrikli araç alarmı Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı Kadın gardiyan görevden alındı Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı
Halk TV’ye neden kayyum atandı Başsavcılıktan açıklama geldi Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Lemina’nın Yamal’a ne dediği ortaya çıktı Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
10:41
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?
10:36
İstanbul’u sağanak vurdu Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
10:35
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
10:29
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
09:58
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
09:38
Galatasaray taraftarı delirdi Leroy Sane’ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü
09:13
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
09:06
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
07:18
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 10:55:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei