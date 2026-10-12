CHP Kadın Kolları MYK, Ezgi Pekşen'i İstanbul Kadın Kolları Başkanlığına atadı - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları MYK, Ezgi Pekşen'i İstanbul Kadın Kolları Başkanlığına atadı

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CHP Kadın Kolları MYK, Ezgi Pekşen\'i İstanbul Kadın Kolları Başkanlığına atadı
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CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu, 9 Ekim 2026'daki toplantısında Ezgi Pekşen'i İstanbul Kadın Kolları Başkanlığına oy birliğiyle atadı. Atama kararı, Genel Başkan Ayten Gülsever imzasıyla İstanbul Kadın Kolları İl Başkanlığına iletildi.

(İSTANBUL) - CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu, Ezgi Pekşen'in İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu'nun 9 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan kararla eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in kızı Ezgi Pekşen, CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanlığına atandı.

Karar, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever imzasıyla İstanbul Kadın Kolları İl Başkanlığına bildirildi.

EZGİ PEKŞEN KİMDİR?

3 Nisan 1989'da Trabzon'da doğan Pekşen, ilk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Pekşen, yüksek lisans eğitimini İngiltere'de SOAS, University of London'da Bankacılık Hukuku alanında tamamladı. Pekşen, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde de öğrenimini sürdürüyor.

Avukatlık mesleğine 2011 yılında Ankara'da başlayan Pekşen, uzun yıllar Pekşen Hukuk Bürosu'nda görev yaptı. 2019 yılında kurucu ortağı olduğu Pekşen & Recepoğlu Hukuk Bürosu ile İstanbul'da çalışmalarını sürdürdü.

Pekşen, CHP bünyesinde 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde yurtdışı oy sayım sürecinde sandık görevlisi, 2023 Genel Seçimleri'nde İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı ve 2024 Yerel Seçimlerinde CHP Sarıyer Hukuk Sorumlusu olarak görev yaptı. Ayrıca parti içindeki çeşitli kurultay süreçlerinde mahalle, ilçe ve il delegeliği görevlerinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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