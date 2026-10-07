CHP'li Öztürkmen, AGS'ye giren 369 bin 38 öğretmen adayı için atama kaynağı istedi - Son Dakika
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CHP'li Öztürkmen, AGS'ye giren 369 bin 38 öğretmen adayı için atama kaynağı istedi

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CHP\'li Öztürkmen, AGS\'ye giren 369 bin 38 öğretmen adayı için atama kaynağı istedi
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CHP'li Öztürkmen, AGS'ye 369 bin 38 öğretmen adayının girdiğini, kaynağın dolar-borsa ve fon vurguncularına değil atama bekleyen öğretmenlere ayrılmasını istedi. Resmi verilere göre atama bekleyen öğretmen sayısı 600 bin civarında, gerçek sayı ise 1 milyona yakın.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Akademi Giriş Sınavı'na katılan öğretmen adaylarının atama sürecine ilişkin, "Atama bekleyen öğretmen sayısı resmi verilere göre 600 bin civarındadır; ancak gerçek sayı 1 milyona yakındır. Kaynaklar dolar-borsa ve fon vurguncularına değil, atama bekleyen öğretmenlere ayrılmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na 369 bin 38 öğretmen adayı girdi. Gözler, bakanlığın ilan edeceği atama takvimine ve kadro sayılarına çevrildi. Bakan Yusuf Tekin, atama kontenjanlarına kendi başlarına karar veremeyeceklerini belirterek topu TBMM bütçe görüşmelerine attı. Yani kontenjanlar, iktidarın öğretmen atamaları için bütçede ayırdığı kaynağa göre belirlenecek. AGS'ye giren yaklaşık 400 bin öğretmen adayı görev beklemektedir. Aileleri de hesaba katıldığında mağdur sayısı 1 milyonu aşmaktadır.

İktidarın eğitimden kısma politikası göz önüne alındığında öğretmen atamaları için iç açıcı bir sayı beklemek zordur. Atama bekleyen öğretmen sayısı resmi verilere göre 600 bin civarındadır; ancak gerçek sayı 1 milyona yakındır. Kaynaklar dolar-borsa ve fon vurguncularına değil, atama bekleyen öğretmenlere ayrılmalıdır!"

Kaynak: ANKA
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