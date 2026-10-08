Kayseri İdare Mahkemesi, Yozgat'taki proje okulu atamalarını usulsüz buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri İdare Mahkemesi, Yozgat'taki proje okulu atamalarını usulsüz buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri İdare Mahkemesi, Yozgat\'taki proje okulu atamalarını usulsüz buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarına ilişkin Türk Eğitim Sen Yozgat Şubesi tarafından Kayseri İdare Mahkemesi'nde açılan 3 ayrı dava karara bağlandı. Davalarda, yeniden görevlendirme talepleri reddedilen 3 öğretmen lehine karar verildi. Öğretmenlerin istemeleri halinde eski görev yerlerine dönebilecekleri belirtildi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarına ilişkin Türk Eğitim Sen Yozgat Şubesi tarafından Kayseri İdare Mahkemesi'nde açılan 3 ayrı dava karara bağlandı. Davalarda, yeniden görevlendirme talepleri reddedilen 3 öğretmen lehine karar verildi. Öğretmenlerin istemeleri halinde eski görev yerlerine dönebilecekleri belirtildi.

Türk Eğitim Sen Yozgat Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında kararların hukuki süreci hakkında bilgi veren avukat Seda Karatepe Karakaya, proje okullarındaki görevlendirmelerde somut ve denetlenebilir kriterlerin bulunmadığını savundu.

Karakaya, Haziran 2025'te başlayan hukuki sürecin ilk derece mahkemesinde olumsuz sonuçlandığını, itirazların ardından ikinci aşamada üç dosyada öğretmenler lehine karar çıktığını belirtti. Karakaya, mahkemenin idarenin öğretmenleri hangi kriterlere göre yeniden görevlendirdiği veya görevlendirmediğinin dosyadaki belgelerden anlaşılamadığı yönündeki değerlendirmesi bulunduğunu bildirdi.

Karakaya, "Hiçbir başarı kriteri yok, hiçbir somut veri yok. Bu öğretmenlerimiz neye dayanarak bu okullarından başka okullara atandı?" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLER İSTERSE ESKİ OKULLARINA DÖNEBİLİR"

Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mustafa Yılmaz da kararların ardından davacı öğretmenlerin istemeleri halinde eski okullarına dönebileceklerini söyledi.

Proje okullarındaki öğretmen görevlendirmelerinde objektif kriterlerin belirlenmesi gerektiğini savunan Yılmaz, idarenin takdir yetkisinin keyfilik anlamına gelmediğini belirtti. Yılmaz, öğretmenlerin yıllarca görev yaptıkları okullardan hangi ölçütlere göre gönderildiklerinin açıkça ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, "Kamu yönetiminde takdir yetkisi vardır. Ancak takdir yetkisi keyfilik anlamına gelmemektedir. İdarenin yaptığı her işlem hukuka uygun olmak zorundadır. Bir öğretmen, yıllarca aynı okulda görev yapmış, öğrenciler yetiştirmiş, sınav başarısına katkı sağlamış, projeler yürütmüş, okulun kurumsal hafızasına katkı sunmuş, öğrencileri ve velileriyle bir eğitim kültürü oluşturmuş olabilir. Böyle bir öğretmenin görevine ilişkin işlem yapılırken hangi ölçütlerin dikkate alındığının anlaşılabilir ve denetlenebilir olması gerekmektedir" dedi.

"OBJEKTİF KRİTERLER İSTİYORUZ"

Davalarda elde edilen kararların Türkiye genelindeki benzer uyuşmazlıklar açısından önem taşıdığını belirten Yılmaz, proje okullarında öğretmen ve yönetici atamalarında liyakat, şeffaflık ve objektif kriterlerin uygulanmasını istedi.

Yılmaz, proje okullarında görev yapan öğretmenlerin belirsizlik içinde bırakılmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hangi durumda olursa olsun bir öğretmen alınmasında eşit ve adil bir şekilde yönetmelikle birlikte kriterlerin belirlenmesini istiyoruz. Buradan örnek olarak veriyorum; yönetmelikte 4 yıllık bir öğretmen atama şartı varken 1,5 yıllık bir öğretmeni, sözleşmeli bir öğretmeni Kadışehri ilçesinden Yozgat Şehitler Fen Lisesi'ne atanıyor. Yönetmelikte o zaman şartı koymayalım. Hiçbir şart koymadan, bir şekilde birilerinin referansı, birilerinin telkinleriyle 1,5 yıllık sözleşmeli öğretmen Yozgat'ın en güzide okuluna atanabiliyor ise burada sizlerin takdirine bırakıyoruz. Objektif kriterler istiyoruz. Liyakat istiyoruz, özellikle idareci atamalarında ve emeğe saygı istiyoruz. Yıllarca orada emek harcamış bütün eğitim çalışanlarına haklarının verilmesini istiyoruz."

Proje okullarının eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla oluşturulduğunu ifade eden Yılmaz, sık öğretmen değişikliğinin okul kültürünü ve akademik başarıyı olumsuz etkileyebileceğini savundu. Yılmaz, "Akademik başarı bir yılda oluşmaz. Projeler bir yılda ortaya çıkmaz" dedi.

Kaynak: ANKA
Milli Eğitim BakanlığıKayseriYozgatYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı
Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı
AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
Organize İşer galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ’dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest Organize İşer galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ'dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı Esprileri de çalıntı 375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı
İstanbul’da 7 katlı binanın 3 katı çöktü Mahsur kalanlar var İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Mahsur kalanlar var
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Beyaz Saray’da gözler ona çevrildi Kim olduğu ortaya çıktı Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktı
Galatasaray’a piyango vurabilir Barcelona’da sürpriz karar Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar
09:45
Suriye Ulaştırma Bakanı’nın kalite testi olay oldu
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu
09:45
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Son kararını verdi
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:32
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu Bu kadarı da fazla
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:19
İstanbul’da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
09:00
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
08:59
Galatasaray’a piyango vurabilir Barcelona’da sürpriz karar
Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar
08:32
Maltepe’deki facianın ilk anları Yardım çığlıkları yükseldi
Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi
07:36
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 10:15:15. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri İdare Mahkemesi, Yozgat'taki proje okulu atamalarını usulsüz buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei