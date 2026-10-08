İstanbul'da gece yarısı müzikholde çatışma: Biri polis 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da gece yarısı müzikholde çatışma: Biri polis 2 ölü, 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul\'da gece yarısı müzikholde çatışma: Biri polis 2 ölü, 2 yaralı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki bir müzikholde gece 03.40 sıralarında silahlı bir şahıs çevreye ateş etti. Mekandaki bir polis memurunun karşılık vermesiyle çıkan çatışmada aralarında polisin de bulunduğu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Küçükçekmece'de bir müzikholde çıkan silahlı çatışmada 1'i polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

MEKANA GELEN ŞAHIS ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre, olay, 03.40 saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir müzikholde meydana geldi. Müzikhole gelen bir kişi silahıyla çevreye ateş etti. Bu sırada mekanda bulunan bir polis memuru, şahsa karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1'i polis memuru olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkKüçükçekmeceİstanbulİnceleme3. SayfaGüncelPolisOlaySuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin ilk yorum Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı 10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
Osmanlı mutfağının vazgeçilmez meyvesi üryani eriğinin hasadı başladı Osmanlı mutfağının vazgeçilmez meyvesi üryani eriğinin hasadı başladı
Gaziantep’te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı Gaziantep'te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı
09:00
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
08:59
Barcelona’dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar Herkes şokta
Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar! Herkes şokta
08:32
Maltepe’deki facianın ilk anları Yardım çığlıkları yükseldi
Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi
08:20
Yılların rekabeti böyle bitti Ronaldo’dan Messi’ye olay yorum
Yılların rekabeti böyle bitti! Ronaldo'dan Messi'ye olay yorum
07:36
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır
06:40
İstanbul’da 7 katlı binanın 3 katı çöktü Mahsur kalanlar var
İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Mahsur kalanlar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 09:13:44. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı müzikholde çatışma: Biri polis 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei