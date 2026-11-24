Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Senegal'in itirazını haklı bularak 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu yeniden Senegal'e verdi. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) final sonucunu iptal edip Fas'ı hükmen galip saydığı karar, CAS tarafından resmen bozuldu.

OLAYLI FİNAL VE SAHADAN ÇEKİLME KRİZİ

Süreç, 18 Ocak 2026'da Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanan final mücadelesiyle başlamıştı. Karşılaşmanın 90+8. dakikasında hakem Jean-Jacques Ndala Ngambo, VAR incelemesi sonucunda El Hadji Malick Diouf'un Brahim Diaz'a müdahalesi gerekçesiyle Fas lehine penaltı noktasını gösterdi. Karara büyük tepki gösteren Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, takımına sahayı terk etme talimatı verdi. Kaptan Sadio Mane'nin takım arkadaşlarını ikna çabaları sonucu futbolcular yaklaşık 16 dakikalık gecikmenin ardından sahaya geri döndü.

SENEGAL TEK GOLLE KUPAYI KAZANDI

Oyunun yeniden başlamasıyla topun başına geçen Brahim Diaz'ın Panenka tarzı penaltı vuruşunu Senegal kalecisi Edouard Mendy kurtardı. Uzatma bölümlerine giden finalde Pape Gueye'nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan Senegal, kupayı müzesine götürmüştü.

CAF'IN KARARI BOZULDU

Finalin ardından Senegal'in sahadan çekilme eylemini "kabul edilemez" olarak nitelendiren CAF, Senegal'i hükmen mağlup ilan ederek şampiyonluğu Fas'a vermişti. Ancak Senegal'in başvurusu üzerine dosyayı inceleyen CAS, CAF'ın bu kararını iptal ederek sahada kazanılan şampiyonluğu tescilledi.