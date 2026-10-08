İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi - Son Dakika
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İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi

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Türkiye Futbol Federasyonunda yaşanan istifalar ve hakem soruşturmasının ardından gözler Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrildi. Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın da görevinden ayrılmasıyla federasyondaki yönetim tartışmaları büyürken cuma günü yapılacak toplantıda olağanüstü seçim kararı alınabileceği öne sürüldü. Hacıosmanoğlu'nun ise istifa etmeyi düşünmediği ve UEFA yönetiminde görev almak istediği iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) hakemlere yönelik soruşturmanın ardından başlayan hareketlilik devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve yönetim kurulundaki istifaların ardından TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da görevinden ayrıldı.

Federasyonda peş peşe yaşanan gelişmeler, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevine devam edip etmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

TFF'DE BİR İSTİFA DAHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakem soruşturması kapsamında yaşanan gelişmelerin ardından TFF yönetiminde yeni bir ayrılık gerçekleşti.

Hakem Yasin Kol'un şike ve teşvik primi iddiaları ile MASAK raporlarında yer alan şüpheli para hareketleri kapsamında tutuklanmasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ardından federasyon yönetimindeki istifalara bir yenisi daha eklendi. TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden ayrıldı.

HACIOSMANOĞLU'NUN YEĞENİ DE İSTİFA ETTİ

Abdullah Ayaz'ın istifası, İbrahim Hacıosmanoğlu ile akrabalık bağı nedeniyle de dikkat çekti. Ayaz'ın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun ablasının oğlu olduğu öğrenildi. Hacıosmanoğlu, daha önce federasyondaki kadrolaşma iddialarına yanıt verirken görev verdiği tek akrabasının yeğeni Abdullah Ayaz olduğunu söylemişti. Beş yönetim kurulu üyesinin istifasının ardından Ayaz'ın da görevini bırakması, federasyondaki yönetim tartışmalarını artırdı.

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi

CUMA GÜNÜ KRİTİK TOPLANTI

Sözcü'de yer alan habere göre, TFF yönetiminde yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü seçimli genel kurul ihtimali gündeme geldi. Federasyon yönetiminin cuma günü gerçekleştireceği toplantıda erken seçim kararı alabileceği öne sürüldü.

Toplantı öncesinde Hacıosmanoğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak konusu olurken başkanın geleceğine ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı.

HACIOSMANOĞLU'NUN UEFA PLANI ORTAYA ÇIKTI

TFF'deki yönetim tartışmaları sürerken İbrahim Hacıosmanoğlu'nun UEFA'da görev almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Hacıosmanoğlu'nun UEFA yönetiminde yer almak istediği ve bu doğrultuda temaslara başladığı öne sürüldü. TFF Başkanı ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin arasında yakın bir diyalog bulunduğu da haberlerde yer aldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi

INFANTINO'YA KARŞI BERLİN'DE TOPLANTI

Hacıosmanoğlu'nun da aralarında bulunduğu UEFA üyesi 55 ülkenin temsilcisinin, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik ortak bir strateji belirlemek amacıyla perşembe günü Berlin'de bir araya geleceği öne sürüldü. UEFA öncülüğünde yürütüldüğü belirtilen girişimin Infantino'nun görevden ayrılmasını sağlamayı hedeflediği iddia edildi.

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Akşam'ın haberine göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyonda yaşanan istifalara ve A Milli Takım'ın aldığı başarısız sonuçlara rağmen görevini sürdürmek istiyor.

Hacıosmanoğlu'nun UEFA başkanlığına aday olmayı değerlendirdiği ve bu nedenle TFF Başkanlığından istifa etmeyi düşünmediği ileri sürüldü. Böylece federasyonda erken seçim ihtimali konuşulurken Hacıosmanoğlu'nun UEFA'daki seçim sürecine yönelik planları da tartışılmaya başlandı.

UEFA BAŞKANLIĞI İÇİN HENÜZ RESMİ BAŞVURU YOK

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in daha önce yeniden aday olmayacağını açıkladığı belirtilirken yeni başkanın belirleneceği seçim sürecine ilişkin hazırlıklar da gündeme geldi. UEFA düzenlemelerine göre başkan adaylarının kendi ülkelerinin futbol federasyonlarında başkanlık, başkan yardımcılığı, genel sekreterlik veya üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş olması gerekiyor. Resmi adaylık için üye federasyonlardan en az birinin kongreden üç ay önce yazılı başvuru yapması şartı bulunuyor. Adaylar ayrıca FIFA İnceleme Komitesinin etik ve uygunluk değerlendirmesinden geçiyor. Hacıosmanoğlu'nun olası adaylığına ilişkin henüz resmi bir açıklama veya başvuru bulunmuyor. TFF'de cuma günü yapılması beklenen yönetim kurulu toplantısı, federasyonun geleceğine ilişkin kararlar açısından önem taşıyor.

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İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiyeFutbolSporSon Dakika

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