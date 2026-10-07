İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş - Son Dakika
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İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişine yönelik protestoda tansiyon yükseldi. YENİ Parti öncülüğündeki grup, belediye binasına siyah çelenk ve karanfil bırakmak için yürümek isterken polis barikatıyla karşılaştı. Karanfillerin Kültürpark girişine bırakılmasının ardından ise eylem alanında bu kez parti yönetimi ile bir vatandaş arasında sert tartışma yaşandı. Vatandaş, eylemin yönetiliş biçimine tepki göstererek parti yöneticilerine ağır sözlerle yüklendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişini protesto etmek amacıyla YENİ Parti tarafından düzenlenen eylemde gergin anlar yaşandı. İZBB binasına siyah çelenk ve karanfil bırakmak için Kültürpark’a yürümek isteyen grubun önü polis barikatıyla kesilirken, zaman zaman polis ile eylemciler arasında arbede çıktı. Eylemin ardından bir vatandaş ise parti yönetimine tepki göstererek, “Siz bu tavrınızla hiçbir şey olamazsınız” sözleriyle sert çıkıştı. 

YÜRÜYÜŞÜN ÖNÜ POLİS BARİKATIYLA KESİLDİ

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve partililer ile vatandaşlar, Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişini protesto etmek amacıyla İZBB binasına siyah çelenk ve karanfil bırakmak için yürüyüş düzenlemek istedi. Ancak grubun önü polis barikatları ve TOMA'larla kesildi. Taraflar arasında yapılan görüşmelere rağmen yürüyüş planlandığı şekilde gerçekleştirilemedi. 

POLİSLE EYLEMCİLER ARASINDA GERGİNLİK

Yürüyüş güzergahında polis ile partililer ve vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşandı. Yapılan müzakerelerin ardından grubun bir bölümünün Kültürpark’ın 9 Eylül Kapısı’na kadar ilerlemesine izin verildi. Ancak grubun Kültürpark’a girişine izin verilmedi. 

KARANFİLLER POLİS BARİKATININ ÖNÜNE BIRAKILDI

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile partililer, Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde polis barikatının önüne siyah karanfiller bıraktı. Kalabalığın dağılmasının ardından siyah çelenk de kapının önüne getirildi. 

VATANDAŞTAN PARTİ YÖNETİMİNE SERT TEPKİ

Eylemin bu şekilde sona ermesine tepki gösteren bir vatandaş ise parti yönetimini hedef aldı. Çağatay Güç’ün alana karanfil bırakıp ayrılmasını yeterli bulmadığını belirten protestocu, yüksek sesle tepki göstererek “Siz bu tavrınızla hiçbir şey olamazsınız. Kapasitesiz adamlar görevdesiniz. İnsanları topluyorsunuz ama hiçbir şey yaptığınız yok, üç tane megafonu tutmaktan acizsiniz” dedi.

İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş

Çevrede bulunanların araya girmeye çalışmasına rağmen öfkesi dinmeyen vatandaş, eylemin organizasyonuna yönelik eleştirilerini sürdürdü. Protestocu, yaşananların ardından alandan uzaklaştı.

“SİYASİ MEFTA” TABUTU DA TAŞINDI

Protesto sırasında Cemil Tugay’ın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “siyasi mefta” yazan tabut da taşındı. Eylemciler Tugay’a yönelik çeşitli sloganlar atarken, YENİ Parti İl Başkanı Çağatay Güç de Tugay’a belediye başkanlığından istifa etmesi çağrısında bulundu.

İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
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