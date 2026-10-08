Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından yaşanan ilk anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların enkaz altında kalanlara yardım etmeye çalıştığı, bina sakinlerinin ise yardım çağrısında bulunduğu görüldü.

BİNANIN İLK 3 KATI ÇÖKTÜ

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta saat 05.40 sıralarında meydana gelen çökmede, 7 katlı binanın ilk 3 katı yıkılırken üst katlar ayakta kaldı. Binanın tamamen çökme riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

5 YARALI BİNADAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, yaralanan 5 kişiyi binadan çıkardı.

VALİ GÜL: ENKAZ ALTINDA 7 KİŞİ VAR

İstanbul Valisi Davut Gül, enkaz altında 7 kişinin bulunduğunu belirterek, "Enkazda 7 kişi var, 4 kişiyle temas sağlandı. 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bina 1987 yılında yapılmış, çöken 3 katta dükkan ve 4 daire vardı." açıklamasını yaptı.

12 DAİREDE 33 KİŞİ YAŞIYORDU

Kayıtlara göre 12 dairenin bulunduğu apartmanda toplam 33 kişi yaşıyordu. Binanın alt katında bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği öğrenilirken, yapının çökmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.