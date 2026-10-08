Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi - Son Dakika
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Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından yaşanan ilk anlar kameraya yansıdı. Çevredekilerin enkaz altında kalanlara yardım etmeye çalıştığı, bina sakinlerinin ise yardım çağrısında bulunduğu görüldü.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından yaşanan ilk anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların enkaz altında kalanlara yardım etmeye çalıştığı, bina sakinlerinin ise yardım çağrısında bulunduğu görüldü.

BİNANIN İLK 3 KATI ÇÖKTÜ

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta saat 05.40 sıralarında meydana gelen çökmede, 7 katlı binanın ilk 3 katı yıkılırken üst katlar ayakta kaldı. Binanın tamamen çökme riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

5 YARALI BİNADAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, yaralanan 5 kişiyi binadan çıkardı.

Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

VALİ GÜL: ENKAZ ALTINDA 7 KİŞİ VAR

İstanbul Valisi Davut Gül, enkaz altında 7 kişinin bulunduğunu belirterek, "Enkazda 7 kişi var, 4 kişiyle temas sağlandı. 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bina 1987 yılında yapılmış, çöken 3 katta dükkan ve 4 daire vardı." açıklamasını yaptı.

Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

12 DAİREDE 33 KİŞİ YAŞIYORDU

Kayıtlara göre 12 dairenin bulunduğu apartmanda toplam 33 kişi yaşıyordu. Binanın alt katında bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği öğrenilirken, yapının çökmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı.

Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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İstanbulCevizliMaltepeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Rifat Matur Rifat Matur:
    Suç bu ülkede yaşamak zorunda olmakta, doğru düzgün planlı mantıklı hiçbirşey yok. Halkı düşünen zaten yok , herkes cebini doldurma peşinde , Cem Karaca ne demişti "yiyin efendiler yiyin" burada suçlu yediren ve hakkına sahip çıkmayanlar da var. Benim gibi 1 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak Mustafa Bayrak:
    demrem olmasan kendiliğinden çöküyor..7.tayı bırak 4.olsa istanbulun yarısı yıkılacak 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    Geçmiş olsun inşallah Rabbim acil şifalar versin inşallah Rabbim Tez zamanda kurtarsın İnşallah 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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