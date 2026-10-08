Kamera tribüne döndü, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor

ABD'de Florida Gators ile Ole Miss Rebels arasında oynanan ve 52-28 sona eren kolej futbolu karşılaşmasında yaşanan bir an, maçın önüne geçti. ESPN kameralarının tribünlerde birkaç saniyeliğine görüntülediği 18 yaşındaki Peyton Blomquist, kısa sürede geniş bir kitlenin dikkatini çekti.

Orlando'da yaşayan ve Florida Üniversitesinde eğitim gören genç kadının Instagram hesabındaki takipçi sayısı, karşılaşmanın ardından hızla yükseldi.

BİRKAÇ SANİYELİK GÖRÜNTÜ TAKİPÇİ SAYISINI KATLADI

Karşılaşmanın oynandığı hafta sonundan önce Instagram'da yaklaşık 10 bin takipçisi bulunan Blomquist'in takipçi sayısı, ertesi gün 16 bin 500'e ulaştı. İlginin devam etmesiyle bu sayı 56 bini aşarken kısa süre içerisinde 60 bine yaklaştı.

Genç taraftarın tribündeki görüntüsünün ardından çok sayıda kişi Blomquist'in kim olduğunu ve ne iş yaptığını araştırmaya başladı.

EKRANDA GÖRÜNDÜĞÜ ANI KENDİSİ DE YAYINLADI

Peyton Blomquist, maç sırasında televizyonda göründüğü anın ekran görüntüsünü kendi hesabında da yayımladı. Genç kadın, fotoğrafın altına tuttuğu takıma destek vermek amacıyla "Haydi Gators!" notunu düştü. Blomquist'in diğer gönderilere yaptığı yorumlar da dikkat çekti. Genç öğrenci, bir paylaşımın altında "Aslında evlenecek birini arıyorum." ifadelerini kullandı.

VOLEYBOLDA DA BAŞARILI BİR GEÇMİŞİ VAR

18 yaşındaki Blomquist'in yalnızca tribünlerde değil, spor alanında da aktif olduğu ortaya çıktı. Genç kadın, 2019 yılında katıldığı voleybol müsabakalarında AAU Ulusal Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı.

LİSEYİ İKİNCİLİKLE BİTİRDİ

Florida Üniversitesinde beslenme bilimleri eğitimi alan Blomquist, liseyi döneminin en başarılı ikinci öğrencisi olarak tamamladı. Okul yıllarında akademik çalışmaların yanı sıra çeşitli öğrenci topluluklarında da görev alan Blomquist, kimya kulübünü yönetti. Biyoloji ve tıp kulübünün başkanlığını da üstlendi. National Honor Society ve Science National Honor Society adlı akademik başarı topluluklarına üye olan genç kadın, münazara takımında da yer aldı.

ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNA ÜYE

Blomquist, üniversitede Zeta Tau Alpha adlı kız öğrenci topluluğunun üyeleri arasında bulunuyor. Beslenme bilimleri alanında eğitimini sürdüren genç kadının spor ve fitness ile yakından ilgilendiği de kişisel hesaplarındaki içeriklerde görülüyor.