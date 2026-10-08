38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha - Son Dakika
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38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha

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UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste 4 maçını kaybeden A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında da geriledi. Ay-yıldızlılar, açıklanan son sıralamada 4 basamak birden düşerek 27. sıradan 31. sıraya indi. Alınan sonuçların ardından eleştirilerin odağındaki teknik direktör Vincenzo Montella üzerindeki baskı da arttı.

UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmanın tamamını kaybeden A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında da geriledi. Ay-yıldızlılar, ekim ayı sıralamasında 4 basamak birden düşerek 1.563 puanla 31. sıraya yerleşti.

4 MAÇTA SIFIR ÇEKTİK

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Fransa, Belçika ve İtalya karşısında istediği sonuçları alamayan ay-yıldızlılar, son olarak deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Üst üste gelen yenilgilerin ardından Türkiye, 38 yıl sonra ilk kez dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.

FIFA SIRALAMASINDA 4 BASAMAK GERİLEDİK

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ekim ayına ilişkin dünya sıralamasını açıkladı. Daha önce 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımımız, 4 basamak gerileyerek 1.563 puanla 31. sırada yer aldı. Böylece UEFA Uluslar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri de değişti.

RAKİPLERİMİZ YERLERİNİ KORUDU

Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakipleri ise FIFA dünya sıralamasındaki konumlarını korudu. Fransa 1.958 puanla üçüncü, Belçika 1.779 puanla sekizinci, İtalya ise 1.713 puanla 15. sırada yer aldı.

ZİRVEDE İSPANYA VAR

FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan ekim ayı sıralamasında zirvedeki ilk dört takımın yeri değişmedi. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya, 2.011 puanla liderliğini sürdürdü. 2026 Dünya Kupası finalisti Arjantin, 1.972 puanla ikinci sırada yer alırken Fransa 1.958 puanla üçüncü, İngiltere ise 1.925 puanla dördüncü sıradaki konumunu korudu. Portekiz ise iki basamak yükselerek 1.807 puanla beşinci sıraya çıktı.

MONTELLA'YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTTI

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste aldığı dört yenilgi, teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Belçika karşılaşmasında tribünlerden yükselen istifa çağrılarının ardından İtalyan teknik adamın kadro tercihleri ve oyun anlayışı eleştirildi. FIFA sıralamasında yaşanan 4 basamaklık gerileme de milli takımın son dönemde aldığı olumsuz sonuçlara eklendi.

YENİ SIRALAMA 18 KASIM'DA AÇIKLANACAK

FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre bir sonraki resmi dünya sıralaması, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yayımlanacak. A Milli Futbol Takımımızın yeni sıralamadaki yeri, bu tarihte netlik kazanacak.

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