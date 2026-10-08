Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktı

Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da katıldığı törende yüz ifadeleri ve alışılmadık hareketleriyle dikkat çeken kırmızı elbiseli kadının kimliği ortaya çıktı. Merak edilen kişinin, milyarder iş insanı Michael Dell'in eşi Susan Dell olduğu öğrenildi. Çiftin, Amerikalı çocuklar için 6,25 milyar dolarlık bağış sözü verdiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Ekim Çarşamba günü Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'nde katıldığı tören sırasında kırmızı elbiseli bir kadının yüz ifadeleri ve hareketleri dikkat çekti. Tören boyunca sergilediği sert duruş ve alışılmadık görünen hareketleriyle merak uyandıran kadının kim olduğu ortaya çıktı.
KIRMIZI ELBİSELİ KADININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Törende dikkat çeken kişinin, ABD'li iş insanı ve hayırsever Susan Dell olduğu öğrenildi. Susan Dell'in, teknoloji şirketi Dell Technologies'in kurucusu ve CEO'su milyarder Michael Dell'in eşi olduğu belirtildi.
6,25 MİLYAR DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI
Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, Amerikan çocuklarına yönelik yatırım hesapları ele alındı. Michael Dell ve Susan Dell çifti, Aralık 2025'te milyonlarca çocuğu desteklemek amacıyla toplam 6,25 milyar dolar bağışta bulunacaklarını duyurmuştu.
YÜZ İFADELERİ VE HAREKETLERİ MERAK KONUSU OLDU
Susan Dell'in tören sırasındaki yüz ifadeleri, sert duruşu ve alışılmadık görünen hareketleri dikkat çekti. Görüntülerin ardından Dell'in kimliği ve törene katılma nedeni merak konusu oldu.
MICHAEL DELL'İN ADI EPSTEIN DOSYALARINDA DA GEÇİYOR
Susan Dell'in eşi Michael Dell'in adının Jeffrey Epstein dosyalarında da yer aldığı belirtildi. 2012 yılında Epstein'a gönderilen bir e-postada Michael Dell'in adının geçtiği aktarıldı. Ancak bir kişinin adının söz konusu belgelerde yer alması, tek başına herhangi bir suça karıştığı anlamına gelmiyor.
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