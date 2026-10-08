Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla - Son Dakika
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Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla

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Arnavutluk'ta bir kadın spor spikerinin futbol maçı öncesinde saha kenarında yaptığı hazırlık, dikkat çeken görüntülere sahne oldu. İddialı kıyafetiyle kameraya yansıyan spikerin, yayın öncesinde yüksek topuklu ayakkabılarını giymeye çalıştığı anlar tartışmaları beraberinde getirdi.

Air Albania Stadyumu'nda çekilen görüntülerde, kadın spikerin saha kenarında küçük bir tabureye oturarak yayına hazırlandığı görüldü.

Siyah mini elbisesi, çorapları ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla dikkat çeken spiker, kameraların hemen yanında ayakkabılarını çıkarıp yeniden giydi. Görüntülerde spikerin bir ayağındaki ayakkabıyı çıkararak diğerini giymeye çalıştığı anlar yer aldı.

KIYAFETİ TARTIŞMA YARATTI

Kadın spikerin maç öncesindeki hazırlığı kadar kıyafet tercihi de dikkat çekti. Görüntülere yönelik yorumlarda spikerin kıyafetini eleştirenler olurken, bazı kullanıcılar da "Bu kadarı da biraz fazla" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazlaArnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla
FutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Tahir Solak Tahir Solak:
    bunlar ne spikeri kardeşim, bunlar para uğruna kendilerinden ne istenirse onu yapan zavallılar , birde özgürüz derler ! 7 5 Yanıtla
  • hsyndalci hsyndalci:
    zart zurt zırt zırttttttyy. 4 1 Yanıtla
  • MAVİŞ TEKSTİL LTD.ŞTİ. MAVİŞ TEKSTİL LTD.ŞTİ.:
    efsane 5 0 Yanıtla
  • Merve Hatun Merve Hatun:
    huri gibi maşallah 3 0 Yanıtla
  • Ramazan ilbeyi Ramazan ilbeyi:
    paralı ve şöhret olmak için iş çıplaklıktan geçiyor 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla - Son Dakika
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