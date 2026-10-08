Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır - Son Dakika
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Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

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Afganistan'da Taliban yetkilisi Abdullah Serhadi, eşinden boşanmak isteyen 18 yaşındaki bir kadının başvurusu üzerine yaptığı açıklamada kadınları hedef aldı. "Kadınların aklı yok, akılları kıttır. Hiçbir şeyden anlamazlar" diyen Serhadi'nin sözleri büyük tepki çekti.

Afganistan'da Taliban yönetiminde görev yapan Abdullah Serhadi'nin kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeleri tepki çekti. 

Serhadi'nin, eşinden boşanmak isteyen genç bir kadının başvurusu üzerine sarf ettiği sözler, kadınların ülkede karşı karşıya kaldığı uygulamaları yeniden tartışmaya açtı.

BOŞANMAK İSTEYEN KADININ BAŞVURUSU ÜZERİNE KONUŞTU

Gündeme gelen açıklama, 18 yaşındaki bir kadının eşinden boşanmak amacıyla valiliğe başvurmasının ardından yapıldı.

Taliban yetkilisi Abdullah Serhadi, kadının başvurusuna ilişkin değerlendirmesinde kadınların karar verme ve anlama yeteneklerini hedef alan ifadeler kullandı.

"KADINLARIN AKLI YOK, AKILLARI KITTIR"

Serhadi, kadınlara yönelik açıklamasında, "Kadınların aklı yok, akılları kıttır. Hiçbir şeyden anlamazlar." ifadelerini kullandı.

AfganistanSözlerDünyaKadınSon Dakika

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