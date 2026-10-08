Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek - Son Dakika
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Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek

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Trump: İran\'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
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ABD Başkanı Donald Trump, söz verdiği gibi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini belirterek, "Bunu asla yapamayacaklarını biliyorlar. Yakında oradan ayrılacağız. Petrol fiyatlarının hızlıca düştüğünü göreceksiniz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde İran'la yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. 

"YAKINDA AYRILACAĞIZ"

Tıpkı söz verdiği gibi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini belirten Trump, "Bunu asla yapamayacaklarını biliyorlar. Yakında oradan ayrılacağız. Petrol fiyatlarının hızlıca düştüğünü göreceksiniz. Diğer her şeyin de fiyatının düştüğünü göreceksiniz" ifadelerini kullandı. İran sorununun önceki ABD Başkanları tarafından çözülmesi gerektiğini ancak kimsenin bu sorumluluğu üstlenmek istemediğini vurgulayan Trump, "Başka seçeneğimiz yoktu. Çünkü nükleer silaha sahip olmalarına izin veremezdik" diye konuştu.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLSAYDI KULLANIRDI"

İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artışa yönelik eleştirilere değinen Trump, "Ama Joe Biden döneminde olduğundan daha az ödüyoruz. O hiçbir şey yapmadı. Size tarihteki en yüksek enflasyonu yaşattı" değerlendirmesinde bulundu. İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda bunu kullanmaktan çekinmeyeceğini ve böyle bir senaryoda bazı ABD şehirlerinin hedef olabileceğini ima eden Trump, "Eğer travma görmek istiyorsanız, sorun görmek istiyorsanız, geçen gün de söylediğim gibi bırakın San Diego'ya veya Los Angeles'a bir füze atsınlar! Bırakın vursunlar!" dedi. İran'a karşı başlatılan savaşın gerekliliğine işaret eden Trump, "Korku şovu mu görmek istiyorsunuz? Serbest düşüşe geçmiş bir ülke mi görmek istiyorsunuz? Biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Şehirlerimizi koruyoruz. Ülkemizi koruyoruz. Bunun yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Ellerinde olsa o silahı kullanırlardı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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