Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu - Son Dakika
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Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

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Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu
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Kariyerini bir süredir yurt dışında sürdüren Can Yaman, imajını yeniden değiştirdi. Uzun süredir gür sakallarıyla görmeye alıştığımız ünlü oyuncu, sakallarını keserek kamera karşısına geçti. Yaman'ın yeni görüntüsü, Erkenci Kuş dönemindeki halini akıllara getirdi.

Türkiye'de rol aldığı romantik komedi dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve kariyerini bir süredir yurt dışında sürdüren Can Yaman, bu kez yeni imajıyla dikkat çekti. Uzun süredir gür sakallarıyla görmeye alıştığımız oyuncu, sakallarını keserek kamera karşısına geçti.

Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

SAKALLARA VEDA ETTİ

Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile başrolü paylaşan ve canlandırdığı Can Divit karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Can Yaman, daha sonra rotasını yurt dışına çevirdi. Özellikle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu; Viola Come il Mare, El Turco ve Sandokan gibi yapımlarda rol aldı.

Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

YÜZ HATLARI ORTAYA ÇIKTI

Projeleri kadar fiziksel değişimiyle de zaman zaman dikkat çeken Yaman, uzun süredir kullandığı gür sakallarına yeniden veda etti. Yeni görüntüsünde sakalsız haliyle kamera karşısına geçen oyuncunun yüz hatlarının daha belirgin hale geldiği görüldü.

Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu
Bambaşka BiriCan YamanMagazinİtalyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Sakallı hali daha iyi 1 0 Yanıtla
  • Beşir Beşir:
    Önceden babasına benziyordu şimdi annesine benzemiş:) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu - Son Dakika
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