Mutlak butlan sonrası altın için kritik tahmin! Rakam bile verdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mutlak butlan sonrası altın için kritik tahmin! Rakam bile verdiler

Mutlak butlan sonrası altın için kritik tahmin! Rakam bile verdiler
22.05.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomistler, piyasalardaki belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti. Uzmanlara göre; gram altında 6 bin 500 - 7 bin TL bandı korunurken, ons altında yıl içinde 5 bin 880 dolar seviyesine kadar yükseliş ihtimali bulunuyor.

İç siyasette yaşanan hukuki ve siyasi gelişmelerin ardından piyasalarda sert hareketlilik yaşanırken, ekonomistler rezerv yönetimi, enflasyon beklentileri ve yatırım araçlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Uzmanlara göre son gelişmeler, makroekonomik dengeler üzerinde baskıyı artırırken özellikle borsa, döviz ve altın piyasalarında yeni bir dönemin kapısını araladı.

BORSADA SERT KAYIP

Siyaset gündemindeki gelişmelerin ardından Borsa İstanbul’da sert satışlar görüldü. BIST 100 endeksi günü yüzde 6 düşüşle 13 bin 163 puandan tamamladı. Ekonomistler, orta ve uzun vadede 13 bin puanın altındaki seviyelerin artık sürpriz olmayacağını belirtiyor. Uzmanlara göre 2025 yılı, yerli yatırımcının borsadan uzaklaştığı bir dönem oldu. Mevcut tabloda borsadaki yatırımcı yapısının büyük bölümünü yabancı yatırımcıların oluşturduğu ifade edilirken, kısa vadede yatırımcıyı korumaya yönelik yeni destek adımlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

REZERVLER VE ENFLASYON İÇİN YENİ RİSKLER

Ekonomistler, mart ayında yaklaşık 74 milyar dolarlık rezerv ve nakit ihtiyacının bulunduğunu hatırlatarak son gelişmelerle birlikte bu ihtiyacın daha da artabileceğine dikkat çekti. Rezervlerdeki erimenin devam edebileceği belirtilirken, enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü revizyonların gündeme gelebileceği ifade edildi.

DOLARDA “KONTROLLÜ BASKI” YORUMU

Piyasalardaki sert dalgalanmaya rağmen dolar kurunun 45 TL seviyelerinde yatay seyretmesi dikkat çekti. Uzmanlar, borsadaki sert düşüşe rağmen döviz kurunda sınırlı hareket görülmesini, rezerv kullanımıyla yürütülen kontrollü bir baskılama süreci olarak yorumladı. Yıl sonu için 50-52 TL bandına yönelik beklentilerin ise korunmaya devam ettiği aktarıldı.

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN YENİ TAHMİNLER

Ekonomistler, küresel belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışının sürdüğünü belirtti. Ons altında kısa vadede 4 bin 400 - 4 bin 800 dolar aralığında dalgalı bir seyir beklenirken, yıl içindeki genel hedef aralığının 5 bin 880 dolara kadar uzanabileceği ifade edildi. Gram altında ise 6 bin 500 - 7 bin TL bandının öne çıktığı belirtilirken, uzmanlar ekonomik belirsizlikler nedeniyle altının uzun vadeli yatırım aracı olarak önemini koruduğunu vurguladı. Gümüşte ise 74 dolar seviyesinin güçlü destek noktası olduğu değerlendirilirken, uzun vadeli hedefin 96 dolar seviyesine kadar yükselebileceği ifade edildi.

“KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURUN”

Uzmanlar, küresel piyasalarda manipülasyon ve sert fiyat hareketlerinin arttığını belirterek kısa vadeli al-sat işlemlerine karşı yatırımcıları uyardı. Ekonomistler, özellikle belirsizlik dönemlerinde fiyat yerine uzun vadeli birikim stratejisine odaklanılması gerektiğini ifade etti.

ERKEN SEÇİM VE “SEÇİM EKONOMİSİ” VURGUSU

Yaşanan siyasi gelişmelerin ardından erken seçim ihtimalinin güçlendiğini savunan ekonomistler, 2027 yılında Türkiye’de “seçim ekonomisi modeli” uygulanabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR 

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mutlak butlan sonrası altın için kritik tahmin! Rakam bile verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Mutlak butlan’ kararı dünya basınında 'Mutlak butlan' kararı dünya basınında
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Gazeteci Sinan Burhan’dan CHP’yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek verecek Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek
DEM Parti’den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
Güzellik salonunda akılalmaz yöntemle vurgun: Müşterilerin telefonundan kredi çeken 6 şüpheli tutuklandı Güzellik salonunda akılalmaz yöntemle vurgun: Müşterilerin telefonundan kredi çeken 6 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 9 isim serbest Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 9 isim serbest
CHP Genel Merkezi’nde arbede: Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı indirildi, ayaklar altına alındı CHP Genel Merkezi'nde arbede: Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirildi, ayaklar altına alındı

17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:45:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Mutlak butlan sonrası altın için kritik tahmin! Rakam bile verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.