Mutlak butlan sonrası altın için kritik tahmin! Rakam bile verdiler

İç siyasette yaşanan hukuki ve siyasi gelişmelerin ardından piyasalarda sert hareketlilik yaşanırken, ekonomistler rezerv yönetimi, enflasyon beklentileri ve yatırım araçlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Uzmanlara göre son gelişmeler, makroekonomik dengeler üzerinde baskıyı artırırken özellikle borsa, döviz ve altın piyasalarında yeni bir dönemin kapısını araladı.

BORSADA SERT KAYIP

Siyaset gündemindeki gelişmelerin ardından Borsa İstanbul’da sert satışlar görüldü. BIST 100 endeksi günü yüzde 6 düşüşle 13 bin 163 puandan tamamladı. Ekonomistler, orta ve uzun vadede 13 bin puanın altındaki seviyelerin artık sürpriz olmayacağını belirtiyor. Uzmanlara göre 2025 yılı, yerli yatırımcının borsadan uzaklaştığı bir dönem oldu. Mevcut tabloda borsadaki yatırımcı yapısının büyük bölümünü yabancı yatırımcıların oluşturduğu ifade edilirken, kısa vadede yatırımcıyı korumaya yönelik yeni destek adımlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

REZERVLER VE ENFLASYON İÇİN YENİ RİSKLER

Ekonomistler, mart ayında yaklaşık 74 milyar dolarlık rezerv ve nakit ihtiyacının bulunduğunu hatırlatarak son gelişmelerle birlikte bu ihtiyacın daha da artabileceğine dikkat çekti. Rezervlerdeki erimenin devam edebileceği belirtilirken, enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü revizyonların gündeme gelebileceği ifade edildi.

DOLARDA “KONTROLLÜ BASKI” YORUMU

Piyasalardaki sert dalgalanmaya rağmen dolar kurunun 45 TL seviyelerinde yatay seyretmesi dikkat çekti. Uzmanlar, borsadaki sert düşüşe rağmen döviz kurunda sınırlı hareket görülmesini, rezerv kullanımıyla yürütülen kontrollü bir baskılama süreci olarak yorumladı. Yıl sonu için 50-52 TL bandına yönelik beklentilerin ise korunmaya devam ettiği aktarıldı.

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN YENİ TAHMİNLER

Ekonomistler, küresel belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışının sürdüğünü belirtti. Ons altında kısa vadede 4 bin 400 - 4 bin 800 dolar aralığında dalgalı bir seyir beklenirken, yıl içindeki genel hedef aralığının 5 bin 880 dolara kadar uzanabileceği ifade edildi. Gram altında ise 6 bin 500 - 7 bin TL bandının öne çıktığı belirtilirken, uzmanlar ekonomik belirsizlikler nedeniyle altının uzun vadeli yatırım aracı olarak önemini koruduğunu vurguladı. Gümüşte ise 74 dolar seviyesinin güçlü destek noktası olduğu değerlendirilirken, uzun vadeli hedefin 96 dolar seviyesine kadar yükselebileceği ifade edildi.

“KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURUN”

Uzmanlar, küresel piyasalarda manipülasyon ve sert fiyat hareketlerinin arttığını belirterek kısa vadeli al-sat işlemlerine karşı yatırımcıları uyardı. Ekonomistler, özellikle belirsizlik dönemlerinde fiyat yerine uzun vadeli birikim stratejisine odaklanılması gerektiğini ifade etti.

ERKEN SEÇİM VE “SEÇİM EKONOMİSİ” VURGUSU

Yaşanan siyasi gelişmelerin ardından erken seçim ihtimalinin güçlendiğini savunan ekonomistler, 2027 yılında Türkiye’de “seçim ekonomisi modeli” uygulanabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR