YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti

22.05.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mahkemeden çıkan "mutlak butlan" kararına yaptığı itirazı değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Saatler süren toplantının ardından YSK, CHP'nin itirazını reddetti. Kararla ilgili açıklamada, "İhtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir." denildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığı gerekçesiyle iptal etti. Kararda, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların yanı sıra alınan kararların da geçersiz olduğu kaydedildi. Mahkeme kararında ayrıca eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmedildi.

YSK, CHP'NİN İTİRAZINI KABUL ETMEDİ

CHP, karara itiraz ederek Yüksek Seçim Kurulu'na ( YSK) başvurdu. YSK, başvuruyu değerlendirip karara bağlamak üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. YSK, CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı.

"İHTİYATİ TEDBİR KARARI KESİN NİTELİKTE"

YSK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Dairemizce esasa ilişkin olarak karar verilmiş olup bu kararla birlikte ihtiyati tedbire hükmedilmiş olması, verilen ihtiyati tedbir kararı yönünden temyiz yolunun kapalı olması,

HMK'nın sistematiği içerisinde istinaf mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmaması ve ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde

Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir."

MAHKEME DE İTİRAZI REDDETTİ

Öte yandan CHP Genel Merkezi, tedbir kararına karşı hukuki itirazda bulundu. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, yapılan başvuruyu reddetti.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında tesis edilen ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı değerlendirdi. Yapılan incelemede, davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine karar verildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu bildirdi. Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

YSK, CHP'nin

İSTANBUL İL KONGRESİ DE İPTAL EDİLDİ

Mahkeme ayrıca 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verdi. İstanbul İl Kongresi öncesindeki il başkanı ve il yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği ifade edildi.

TÜM OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ KURULTAYLAR İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verirken, bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararların da hükümsüz olduğuna hükmetti. Kararda, "4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önceki duruma dönülmesine" karar verilerek, kurultay öncesinde görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmeleri gerektiği belirtildi.

İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK İCRAAT: 3 AVUKATI AZLETTİ

Mutlak butlan kararıyla CHP'de Genel Başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatı Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı gönderdiği "azilname" ile görevden aldı. Söz konusu avukatların, kurultay sürecine ilişkin davalarda CHP adına hukuki süreçleri yürüttüğü belirtildi.

BUTLAN KARARININ GEREKÇELERİ

1- Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varıldı.

Dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, MASAK raporu, kurum yazışmaları ve fezlekeler birlikte değerlendirilerek bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği tespit edildi.

2- Para, iş, adaylık ve başka menfaat vaatler belirleyici görüldü.

Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak

Kurultayda ve İstanbul İl Kongresi’nde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık/siyasi görev taahhüt edildiği, alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı karar gerekçesine esas alındı.

3- Oyların denetlendiği ve gizli iradenin zedelendiği değerlendirildi.

Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı yönünde önemli bir unsur sayıldı.

4- Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi.

Anayasa’nın 69. maddesi ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 4 ve 93. maddeleri uyarınca siyasi partilerin organ seçimlerinin demokrasi esaslarına, tüzüğe ve üyeler arası eşitlik ilkesine uygun olması gerektiği vurgulandı.

YSK, CHP'nin

5- Kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşıldı.

Kararda, kurultay ve kongredeki iddia edilen usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kamu düzeni ve emredici hukuk kurallarına aykırılık oluşturduğu belirtilerek kesin hükümsüzlük değerlendirmesi yapıldı.

6- Sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği kabul edildi.

4-5 Kasım 2023 Kurultayı mutlak butlanla sakat sayıldığı için, bu kurultaydan sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının kalmadığı sonucuna varıldı.

7- İlk derece mahkemesinin “dava konusuz kaldı” yaklaşımı isabetli bulunmadı.

CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

İstinaf kararına göre sonradan yapılan kurultaylar, önceki kurultaydaki mutlak butlan durumunu ortadan kaldırmadı; bu nedenle hukuki yararın devam ettiği kabul edildi.

8- Önceki yönetime dönüş sonucu bağlandı.

Kurultay yapıldığı tarihten itibaren iptal edilince, 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönülmesine; Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının göreve devam etmesine karar verildi.

KURULTAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegeler, kurultayın “mutlak butlanla batıl olduğunun” tespiti için dava açmıştı. Davada, Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması ile Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki kurulların yeniden göreve döndürülmesi talep edilmişti.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    E herhalde menfaat dini mensuplarındaki artış AKP yi de yiyecek. Bu canavarı o ve yandaşları yarattı... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Babacan’dan “mutlak butlan“ yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
Hakkari’de 6 bina tahliye edildi Hakkari'de 6 bina tahliye edildi
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı

19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
19:05
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
18:27
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:04:23. #7.13#
SON DAKİKA: YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.