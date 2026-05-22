YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığı gerekçesiyle iptal etti. Kararda, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların yanı sıra alınan kararların da geçersiz olduğu kaydedildi. Mahkeme kararında ayrıca eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmedildi.

YSK, CHP'NİN İTİRAZINI KABUL ETMEDİ

CHP, karara itiraz ederek Yüksek Seçim Kurulu'na ( YSK) başvurdu. YSK, başvuruyu değerlendirip karara bağlamak üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. YSK, CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı.

"İHTİYATİ TEDBİR KARARI KESİN NİTELİKTE"

YSK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Dairemizce esasa ilişkin olarak karar verilmiş olup bu kararla birlikte ihtiyati tedbire hükmedilmiş olması, verilen ihtiyati tedbir kararı yönünden temyiz yolunun kapalı olması,

HMK'nın sistematiği içerisinde istinaf mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmaması ve ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde

Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir."

MAHKEME DE İTİRAZI REDDETTİ

Öte yandan CHP Genel Merkezi, tedbir kararına karşı hukuki itirazda bulundu. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, yapılan başvuruyu reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında tesis edilen ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı değerlendirdi. Yapılan incelemede, davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine karar verildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu bildirdi. Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

İSTANBUL İL KONGRESİ DE İPTAL EDİLDİ

Mahkeme ayrıca 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verdi. İstanbul İl Kongresi öncesindeki il başkanı ve il yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği ifade edildi.

TÜM OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ KURULTAYLAR İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verirken, bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararların da hükümsüz olduğuna hükmetti. Kararda, "4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önceki duruma dönülmesine" karar verilerek, kurultay öncesinde görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmeleri gerektiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK İCRAAT: 3 AVUKATI AZLETTİ

Mutlak butlan kararıyla CHP'de Genel Başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatı Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı gönderdiği "azilname" ile görevden aldı. Söz konusu avukatların, kurultay sürecine ilişkin davalarda CHP adına hukuki süreçleri yürüttüğü belirtildi.

BUTLAN KARARININ GEREKÇELERİ

1- Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varıldı.

Dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, MASAK raporu, kurum yazışmaları ve fezlekeler birlikte değerlendirilerek bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği tespit edildi.

2- Para, iş, adaylık ve başka menfaat vaatler belirleyici görüldü.

Kurultayda ve İstanbul İl Kongresi’nde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık/siyasi görev taahhüt edildiği, alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı karar gerekçesine esas alındı.

3- Oyların denetlendiği ve gizli iradenin zedelendiği değerlendirildi.

Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı yönünde önemli bir unsur sayıldı.

4- Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi.

Anayasa’nın 69. maddesi ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 4 ve 93. maddeleri uyarınca siyasi partilerin organ seçimlerinin demokrasi esaslarına, tüzüğe ve üyeler arası eşitlik ilkesine uygun olması gerektiği vurgulandı.

5- Kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşıldı.

Kararda, kurultay ve kongredeki iddia edilen usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kamu düzeni ve emredici hukuk kurallarına aykırılık oluşturduğu belirtilerek kesin hükümsüzlük değerlendirmesi yapıldı.

6- Sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği kabul edildi.

4-5 Kasım 2023 Kurultayı mutlak butlanla sakat sayıldığı için, bu kurultaydan sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının kalmadığı sonucuna varıldı.

7- İlk derece mahkemesinin “dava konusuz kaldı” yaklaşımı isabetli bulunmadı.

İstinaf kararına göre sonradan yapılan kurultaylar, önceki kurultaydaki mutlak butlan durumunu ortadan kaldırmadı; bu nedenle hukuki yararın devam ettiği kabul edildi.

8- Önceki yönetime dönüş sonucu bağlandı.

Kurultay yapıldığı tarihten itibaren iptal edilince, 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönülmesine; Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının göreve devam etmesine karar verildi.

KURULTAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegeler, kurultayın “mutlak butlanla batıl olduğunun” tespiti için dava açmıştı. Davada, Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması ile Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki kurulların yeniden göreve döndürülmesi talep edilmişti.