Hakkari'de Binalar Tahliye Edildi
Hakkari'de Binalar Tahliye Edildi

Hakkari\'de Binalar Tahliye Edildi
22.05.2026 08:42
Vali Taşyapan, tahliye edilen binalarda incelemede bulundu ve vatandaşların güvenliğini vurguladı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, tahliye edilen binaların bulunduğu alanda incelemelerde bulunarak, "Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimizdir" dedi.

Hakkari'de toplum sağlığı merkezinin temel kazısı sonrası meydana gelen zemin kayması sonrası 6 bina tahliye edildi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilgili kurum ekipleri tarafından teknik inceleme ve değerlendirme çalışmaları başlatıldı. Vali İbrahim Taşyapan, Vali Yardımcısı Burak Gürbüz, Emniyet Müdürü Attila Ayata ile birlikte tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede incelemelerde bulunarak AFAD, itfaiye ve ilgili kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Taşyapan, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, gerekli tüm çalışmaların ilgili kurumlarca titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de Binalar Tahliye Edildi

08:03
Babacan’dan “mutlak butlan“ yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
04:44
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
03:10
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
01:09
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
SON DAKİKA: Hakkari'de Binalar Tahliye Edildi - Son Dakika
