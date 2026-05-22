Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı siyaset gündemindeki etkisini sürdürüyor. Kararla birlikte Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralacağı belirtildi. Kararın ardından CHP’de yaşanan gerilim dikkat çekerken, gözler Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki iletişime çevrildi.

“ARADI AMA DÖNMEDİM”

Yaşanan gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşam saatlerinde Özgür Özel’i telefonla aradığı öğrenildi. Özgür Özel ise yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun aramasına dönüş yapmadığını belirterek, “Aradı ama dönmedim. Zaten ne konuşacağız” ifadelerini kullandı.

BEKLENEN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Özel, bugün yaptığı başka bir açıklamada ise bu kez kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından iki isim arasındaki gerilim ve iletişimsizlik tartışmaları sürerken, kısa süre sonra beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti.

ÖZEL: BİZİM TALEBİMİZ DE BU YÖNDE

Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini sayın Özel'e iletti. Özgür Özel de bundan memnuniyet duyduğunu belirterek 'Bizim talebimiz de bu yönde. Bu konuyu kendi arkadaşlarımızla değerlendirip dönüş yapacağız' dedi" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin verdiği karar sonrası CHP’de nasıl bir yol haritası izleneceği merak edilirken, parti içindeki siyasi hareketlilik sürüyor.